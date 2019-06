Am Donnerstag beginnt in Aarau das 76. Eidgenössische Turnfest. An gleicher Stelle, wo es 1832 erstmals stattfand.

Wie viele Menschen hinter diesem Grossanlass stehen, auf wie vielen Holzrosten die Teilnehmenden laufen werden, wie viele Vereine teilnehmen, erfahren Sie hier.

Die Teilnehmerzahlen seit 1900