Dass Reto Fischer (47) mit seiner Ein-Mann-Liste gleich zwei Sitze im Buchser Einwohnerrat gemacht hatte, war an sich schon eine kleine Sensation – dabei war er sogar ganz nahe an einem dritten Sitz. Heute Abend tritt er sein Amt offiziell an. Mit dabei: Seylan Elbas (27). Fischer hat seinen zweiten Sitz an die Studentin mit türkischen Wurzeln vergeben. Von Anfang an hatte er betont, er wolle einer Frau mit Migrationshintergrund diese einmalige Chance geben, weil diese beiden Bevölkerungsgruppen im Einwohnerrat untervertreten seien.

Reto Fischer, Marketingfachmann und Lehrer, arbeitet im Rolling Rock und hat bis vor sechs Jahren in Aarau gelebt. Nach Buchs kam er, wie viele andere auch, weil dort gerade eine bezahlbare Wohnung frei gewesen war. Mitte 2017 entschied er sich, für den Einwohnerrat zu kandidieren – als Parteiloser. «Die ganze Einbürgerungsgeschichte hat mich damals beschäftigt», erzählt er beim Treffen in der «Burestube». «Ausserdem die Buchser Finanzlage und die Frage, ob wir mit Aarau fusionieren sollen. Mir blieben zwei Möglichkeiten: Entweder, die Faust im Sack zu machen und am Stammtisch zu fluchen – oder zu kandidieren und auf politischem Weg Einfluss zu nehmen.» Obwohl er in seinen frühen Zwanzigern der SP angehört hatte, kann sich Fischer heute mit keiner Partei komplett identifizieren. Deshalb entschied er sich für einen Alleingang, finanziell unterstützt mittels Crowdfunding. Mit einer Wahl habe er zwar nicht sicher gerechnet, «aber ernsthaft drauf gehofft».