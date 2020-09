Das beliebte Festival ist erneut abgesagt: Woran «Musig i de Altstadt» krankt

In den letzten 15 Jahren hat sich Musig i de Altstadt zum Publikumsmagneten entwickelt. Mit rund 40 Konzerten und über 13'000 Besuchern ist es nach dem Maienzug samt Vorabend heute der grösste Aarauer Anlass. Dieses Wachstum verdankt das MidA mitunter der Professionalisierung seit 2017. Doch bessere Infrastruktur kostete, mehr Besucher auch. «Das finanzielle Risiko ist mit dem Anlass gewachsen», sagt Luca Schaffer, Medienverantwortlicher des MidA-OK. Das Festival krankt jetzt an seinem Erfolg.

«Musig i de Altstadt» findet auch 2021 nicht statt. Das wurde in der Einwohnerratssitzung am Montagabend bekannt. Eine erneute Absage, gut elf Monate vor der Durchführung. Doch hinter der Absage steht mehr als die blosse Planungsunsicherheit durch Covid-19. Es geht für das Organisationskomitee um Zeit, um ein Zeichen der Bestärkung und vor allem um Geld.

Seit Jahr und Tag ist das MidA kostenlos; der Festival-Pin für zehn Franken ist Ehrensache. Den Aufwand stemmt das Team (OK plus 200 ehrenamtliche Helfer) mit öffentlichen Geldern, Eigeneinnahmen und Sponsoren. Der Beitrag der Stadt beträgt seit drei Jahren 20'000 Franken. Das entspricht laut Schaffer rund fünf Prozent des Veranstaltungsbudgets.

Sie können sich nicht länger auf das Glück verlassen

Vor drei Jahren hat das MidA-OK die Stadt beziehungsweise die Kulturkommission erstmals um höhere Beiträge ersucht; um 40'000 statt 20'000 Franken. «Eine Bitte, die wir aufgrund der sehr positiven Rückmeldungen seitens Stadt für absolut vertretbar hielten», sagt Schaffer. Ausführlich habe man dargelegt, dass das finanzielle Risiko für die Veranstalter zu gross sei beziehungsweise 40'000 Franken nötig wären, um den Anlass gesund zu finanzieren. Der Beitrag wurde nicht erhöht. «Dass es die letzten Jahre trotzdem gereicht hat, hatten wir dem Goodwill der Musiker, für sehr tiefe Gagen zu spielen, dem zusätzlichen Engagement des OK sowie dem Wetterglück zu verdanken», sagt Schaffer.

Doch auf das Glück kann sich das OK nicht mehr länger verlassen. Im Dezember 2019 habe man erneut darum gebeten, den Beitrag anzupassen – aufgrund der Vorlaufzeit von rund 14 Monaten für die Ausgabe 2021. Wieder ohne Erfolg. Der Stadtrat sei nach monatelangem Hin und Her letztlich auch nicht bereit gewesen, den Globalkredit «Kultur» entsprechend zu erhöhen. «Ein niederschmetternder Entscheid für uns», sagt Schaffer. «Wir waren der festen Überzeugung, dass der Stadtrat dieses Festival unbedingt erhalten will. Wir hätten uns ein Bekenntnis gewünscht.»

Mit diesem Entscheid Anfang Sommer hatte das OK das MidA 2021 schon fast begraben. Zu gross war schon der zeitliche Rückstand für die Planung, zu gross die Unsicherheit Corona – eigentlich. Doch der letzte Funke Hoffnung lag in der Budgetsitzung vom Montag. Der Antrag der Einwohnerräte Fabio Mazzara (Pro Aarau) und Yannik Berner (FDP), den Globalkredit «Kultur» 2021 zu Gunsten von Musig i de Altstadt einmalig um 20000 Franken zu erhöhen, war ein allerletzter Versuch, das Festival 2021 zu retten. Der Antrag wurde nach ablehnender Diskussion zurückgezogen.

Ohne finanzielle Unterstützung nicht durchführbar

Ist es die Aufgabe der Stadt, ein Festival zu subventionieren? Eine berechtigte Frage, sagt Schaffer. «Für uns ist aber eine andere Frage zentral, und zwar, was das Festival der Stadt nützt: Dieser Anlass bereichert Aarau enorm, er begeistert ein sehr breites Publikum. Das widerspiegelt sich aber nicht im finanziellen Engagement.» Und das wiederum schwäche die Position in den Verhandlungen mit potenziellen Sponsoren. «Wir wollen nicht die hohle Hand machen, wir wollen Rückenwind.» Es sei dem OK auch wichtig, nicht auf Kosten anderer Kulturveranstalter den Topf zu leeren.

Es gehe jetzt nicht darum, der Stadt den Schwarzen Peter zuschieben, so Schaffer, sondern um die Tatsache, dass ohne die nötige finanzielle Unterstützung der Stadt ihrerseits ein solches Festival nicht mehr durchführbar sei. «Wir wollen den Besuchern sagen, weshalb es kein MidA 2021 geben wird.»

Wie geht es nun weiter? «Ich traue mich nicht, eine Prognose zu stellen», sagt Schaffer. Das Festival kostenpflichtig zu machen, töne zwar einfach, sei aber kaum machbar. «Wir können die Stadt nicht abriegeln.»