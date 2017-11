Am Donnerstag war Coop-Chef Joos Sutter der grosse Star. Am Freitag das Bahnhof-Klavier von Andres Brändli. Es ist nach einer Tour de Suisse zurück in Aarau. Und steht an prominentester Lage vor dem neuen «Sapori d’Italia» – auf einer Art rotem Teppich.

Inmitten von Gartentischchen und fünf Olivenbäumen. Am Freitag war noch nicht abzusehen, ob sich an dieser prominenten Lage (täglich 30'000 Passanten) wieder so viele Gelegenheits-Pianisten finden werden wie am bisherigen, etwas ruhigeren Standort beim Restaurant «Scent of Bamboo». Dort war der Kotelett-Walzer das meistgespielte Stück.