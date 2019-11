Das Aargauer Kantonsspital ist derzeit eine einzige Bau- und Abbruchstelle

Wer in den letzten Wochen an der Bavaria-Kreuzung vorbeikam, sah das neue Labor- und Pathologiegebäude des Kantonsspitals Aarau (KSA) im Eilzugstempo emporwachsen. Auf der Ostseite hat es bereits den 4. Stock, die Endhöhe, erreicht. Bis Ende 2020 wird der 37 Millionen Franken teure Bau ganz fertig sein.

Der Einzug der Spezialabteilungen wird dann mehrere Monate dauern. Als sehr kompliziert hat sich auch der Umbau der Spitalpharmazie und der Logistik erwiesen: Bei diesem Projekt – es entsteht unter anderem eine Art kleine pharmazeutische Fabrik – gab es gewisse Verzögerungen. Der Abschluss ist jetzt für Mitte 2020 terminiert.

Bereits fertig ist das neue, ambulante Therapiezentrum (Haus 14) neben dem Besucherparkplatz an der Tellstrasse. In ihm arbeiten rund 100 Personen. Sie bieten Physio- und Ergotherapien. Das Gebäude kostet 7.8 Millionen Franken. Es gibt sogar einen Therapiegarten mit einem Übungsweg. Wer sich ein genaues Bild machen will, besucht übermorgen Samstag den Tag der offenen Tür oder betrachtet die folgende Grafik.