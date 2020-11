Das Aarauer Maienzug-Bankett wird neu vergeben – und künftig zeitgemäss daherkommen

Über zehn Jahre lang war die Firma Gourmelino für das Bankett zuständig. Sie kann sich auch jetzt wieder bewerben. «Der Stadtrat sucht für die Durchführung des Festbanketts ein Catering-Unternehmen mit entsprechender Erfahrung und zeit­gemässen Ideen», heisst es in der Mitteilung. Es bestehe auch die Möglichkeit, zusätzlich die Abendbewirtung auf der Schanz auf eigene Rechnung zu übernehmen. Von 18 bis 2 Uhr gibt es auf dem Festplatz ein Abendprogramm mit Tanzmusik.

Wer auch immer den Zuschlag erhält – das Auftragsvolumen ist beachtlich. Zwischen 100'000 und 125'000 Franken pro Jahr, je nach Wetter und Gästezahl, schätzt Stadträtin und Maienzugkommissionspräsidentin Suzanne Marclay-Merz. «Bei schönem Wetter dürfen wir jeweils gegen 4000 Bankettbe­sucherinnen und -besucher empfangen.» Der Vertrag wird für fünf Jahre ausgestellt, mit Option auf Verlängerung für weitere fünf Jahre.

Ausschreibung per 2022

Ein Blick in die Ausschreibungsunterlagen zeigt, worauf die Maienzugkommission und der Stadtrat bei der Vergabe Wert legen. Zu den zwingenden Vor­gaben gehört die Verwendung von Mehrweggeschirr, von Schweizer Fleisch, saisonalen Produkten, Fairtrade-Kaffee und Mineralwasser mit Schweizer Herkunft. «In der Festwirtschaft müssen mindestens eine Schweizer Biermarke und je ein Aargauer Rot- und Weisswein im Angebot sein», heisst es ausserdem in den Teilnahmebedingungen.

Der Stadtrat hat das Bankett erst per 2022 ausgeschrieben. Heisst das etwa, das Bankett fällt 2021 ins Wasser, wie schon fast der gesamte Maienzug 2020? «Aufgrund der aktuellen Situation ist es noch nicht ganz sicher, ob das Maienzug-Bankett 2021 in traditioneller Form stattfinden kann», sagt Suzanne Marclay. Die Bewerber in der Ausschreibung sollen sich jedoch mit einer «Normalsituation» befassen. «Die Ausschreibung per 2022 erlaubt uns eine flexiblere Planung für das Jahr 2021.»