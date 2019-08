Mitsingen wird schwierig. Aber tanzen; das geht von allein. Mit Altin Gün stehen diesen Freitagabend sechs türkisch-singende Holländer auf der Hauptbühne von «Musig i de Altstadt». Eine Band, die mit ihrem Retro-Psych-Rock gerade die Welt erobert und in Aarau ein Exklusiv-Konzert gibt.

Eine Perle, eine Entdeckung. In bester MidA-Manier eben. Die ganz grossen Namen sucht man dieses Jahr vergeblich. «Dass das Publikum die Hälfte der Bandnamen noch nie gehört hat, ist gewollt», sagt Luca Schaffer, Medienverantwortlicher im Kern-OK (nebst Céleste Urech, Christian Senn, Thomas Garcia und Oliver Dredge). «Wir wollen nicht mit grossen Namen Rekorde brechen. Am MidA soll man Neues entdecken», so Schaffer.

Und Neues aus allen Genres gibt es auf der Programmliste einiges, gespickt mit Bekanntem wie beispielsweise «Yokko» (Hauptact am Samstag), «Carrousel», «King Pepe & The Queens» oder den Aarauer Lokalmatadoren «Salut les Copains». Insgesamt spielen über 40 Acts auf 19 Bühnen; von der Hauptbühne auf dem Schlossplatz über die Waldmeierbühne am Graben, die Stadtbühnen in den Gassen und den Gastrobetrieben, in vier Altstadtläden, dem Kellergewölbe des Boiler-Clubs und sogar der Stadtkirche, in der nun erstmals eine Band auftritt. Fixer Teil ist auch die Bühne in der Kronengasse, wo sich Musiker entweder für einen Auftritt auf der Open-Stage-Bühne einschreiben oder jamen können.