Die nächste Einwohnerratssitzung vom kommenden Montag, 23. März 2020, findet aufgrund der aktuellen Lage nicht statt. Das teilt Vize-Stadtschreiber Stefan Berner den Medien mit. Damit meint er natürlich die Lage zum Corona-Virus.

Letzte Woche war bereits die Sitzung des Grossen Rats ausgefallen. Der Einwohnerrat von Lenzburg hatte ohne Publikum getagt. In Bern ist am Sonntagabend die dritte und letzte ­Woche der Frühjahrssession abgesagt worden, quasi in letzter Minute. (pz)