Nach dem Fall Gönhard ist jetzt eine Klasse der Buchser Gysimatte in Quarantäne

Corona in den Schulen

Letzte Woche musste das gesamte Gönhardschulhaus in Aarau in Quarantäne. Über 340 Schulkinder waren betroffen. Seit Montag muss nun auch eine Schulklasse des Primarschulhauses Gysimatte in Buchs zuhause bleiben – wegen nur einem Coronafall, aber eine Mutation.