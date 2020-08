Corona-Alarm: Zukunftsraum-Gmeind in Unterentfelden abgesagt

Der Gemeinderat Unterentfelden hat an seiner Sitzung vom Montagabend entschieden, die für diesen Mittwoch, 2. September, anberaumte Gemeindeversammlung abzusagen. An dieser Gmeind wäre entschieden worden, ob sich Unterentfelden an der Ausarbeitung eines Fusionsvertrags im «Zukunftsraum Aarau» beteiligt.

Hintergrund der abgesagten Versammlung ist die Ansteckung von drei Kindern der sechsten Primarschulklasse mit dem Coronavirus. Der Kanton hat sie am Montagmorgen kommuniziert. Die Mitteilung des Gemeinderats zur Absage der Gemeindeversammlung folgte am Abend. «Bei diesem Entscheid hat der Gemeinderat die Gesundheit der gesamten Bevölkerung sowie die demokratische Legitimation in den Vordergrund gestellt», heisst es in der Mitteilung. Über das weitere Vorgehen werde im Laufe der Woche entschieden und orientiert.

Möglicherweise setzt der Gemeinderat nun einen neuen Termin an. Oder verzichtet er auf eine Gemeindeversammlung und lässt die Stimmbürger an der Urne über den «Zukunftsraum» entscheiden, wie es Suhr macht?

Unklar ist auch, ob Oberentfelden unter diesen Umständen an seiner Gmeind festhält, die gleichzeitig mit der Unterentfelder Gmeind hätte stattfinden sollen.