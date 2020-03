Coop plant in Telli Grossinvestition: Einkaufszentrum wird umfassend geliftet

Im Februar 2018 hat Coop das Telli-Zentrum von der Pensionskasse BVK gekauft. Seither laufen Bemühungen, das Einkaufszentrum, das derzeit diverse Leerstände aufweist, moderner, gemütlicher und zukunftsfähiger zu machen. In der Quartierzeitung «Tellipost» zeigt Coop nun erstmals ungefähr auf, was mit der Liegenschaft passieren soll. «Wir dürfen uns auf ein schönes, modernes Gebäude freuen», frohlockt der Autor des Artikels. Insgesamt solle alles heller und attraktiver werden.

«Aktuell befinden wir uns bei der Modernisierung des Einkaufszentrums Telli in der Vorprojekt-Phase», erklärt Coop-­Mediensprecher Markus Eugster auf Anfrage der AZ. Das heisst, dass vieles noch nicht fix ist – detaillierter werde man sich etwa Mitte Jahr äussern können, sagt der Sprecher. Die Baueingabe wird für Ende Jahr erwartet. Klar ist hingegen jetzt schon: Der Umbau wird unter Betrieb geschehen. «Das Center wird auch während der Modernisierung geöffnet sein und die leer stehenden Ladenlokale werden als provisorische Verkaufsstellen dienen», so Markus Eugster.

Neue Fassaden und Sanierung der Haustechnik

«Im Zuge der Revitalisierung wird geprüft, ob das Coop-Restaurant um eine Terrasse erweitert werden kann», steht in der «Tellipost». Klar ist weiter: Die Elektrik und die sonstige Haustechnik sollen erneuert werden. Ebenso die Gebäudehülle und die Fassade. «Im Innenbereich erhalten die Mall und die Ladenfronten ein neues Design», heisst es in der «Tellipost». Der Grundriss, die Erschliessung und die Mietflächen würden angepasst. Für diese Veränderungen werde «erheblich in die Statik eingegriffen».

In der Telli geht das Gerücht um, dass es im Bereich des Coop-Supermarkts Rolltreppen geben soll. Auf Anfrage der AZ kann das der Coop-Sprecher so nicht bestätigen. Es würden in der laufenden Vorprojekt-Phase verschiedene Möglichkeiten rund um die Erschliessung durch Rolltreppen, der Optimierung der Parkebenen sowie weiteren Bereichen evaluiert, sagt er.

Den Quartierbewohnern ist es ein wichtiges Anliegen, dass der Durchgang durch das Einkaufszentrum auch ausserhalb der Öffnungszeiten benutzbar bleibt. Coop sei sich bewusst, dass dieser Fussweg «von äusserster Wichtigkeit» sei, heisst es in der Quartierzeitung. «Für die Planung der Revitalisierung wird daher stets von dem Bestehen des Durchganges ausgegangen und dass dieser grundsätzlich auch ausserhalb der Ladenöffnungszeiten gewährleistet ist.»

Was den Telli-Platz angeht – der Platz auf der Nordseite des Einkaufszentrums –, so ist eine Umgestaltung angedacht. Weil der Platz der Stadt gehört, sind hier in die partizipativ gestaltete Planung neben der Grundeigentümerin auch der Quartierverein, das Gemeinschaftszentrum Telli und der Kanton (ihm gehört das Telli-Hochhaus) involviert.

Bezüglich des künftigen Mietermix der Ladenflächen stellt Coop in Aussicht, dass die bisherigen Mieter wohl grundsätzlich bleiben werden. Man prüfe derzeit, welche weiteren Läden in die Telli passen würden.