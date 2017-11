Noch ist der Shop in Aarau der einzige seiner Art in der Schweiz. "Wir werden jetzt schauen, wie der Laden läuft. Die Umsetzung anderer Standorte ist noch nicht spruchreif", so Ramón Gander, Mediensprecher von Coop, der AZ.

Der Aarauer Bahnhof habe sich durch seine gute Lage, die vielen Pendler und Schüler für die Realisierung von Sapori d'Italia geeignet. "Ausserdem hat die Grösse des Ladens gepasst", sagt Gander. Das Sapori d'Italia biete die Möglichkeit, sich schnell zu verpflegen: "Da ist für jeden was dabei."

Es ist das zweite neue Ladenkonzept von Coop in diesem Jahr. Im Mai hatte Coop im Bahnhof Zug ein neues Ladenkonzept mit vegetarischen und veganen Produkten eröffnet. Dieser erste Karma-Laden ist laut Coop sehr erfolgreich. Für 2018 plant das Unternehmen weitere Standorte.

Migros verfügt mit Marinello bereits seit 2015 über zwei italienische Delikatessen-Läden - mit ausgewählten und entsprechend teuren Produkten. (az/sda)