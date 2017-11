Noch ist der Shop in Aarau der einzige in der Schweiz. "Wir werden jetzt schauen, wie der Laden läuft. Die Umsetzung anderer Standorte ist noch nicht spruchreif", so Ramón Gander, Mediensprecher von Coop.

Der Aarauer Bahnhof habe sich durch seine gute Lage, die vielen Pendler und Schüler für die Realisierung von Sapori d'Italia geeignet. "Ausserdem hat die Grösse des Ladens gepasst", sagt Gander. Das Sapori d'Italia biete die Möglichkeit, sich schnell zu verpflegen: "Da ist für jeden was dabei."