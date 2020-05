Confiserie Tea Room Brändli schliesst Filiale

Alexandra Brändli, Mitglied der Geschäftsleitung, sagt, dass «die Auswirkungen der Corona-Krise insbesondere auf die Gastronomie, bauliche Auflagen der Stadt Olten und ein auslaufendes Mietverhältnis» das Unternehmen dazu bewogen habe, den Mietvertrag in Olten nicht mehr zu erneuern. Drei Mitarbeiterinnen seien davon betroffen, «was wir sehr bedauern», so Brändli. Man werde sich jetzt auf den Standort Aarau konzentrieren und andernorts – künftig auch in Olten – vermehrt mit Partnern arbeiten. Gut möglich also, dass die Oltner auch künftig «Brändli Bomben» in ihrer Stadt kaufen können. (nro)