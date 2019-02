«Von den 140 Astronauten, die mit dem Space Shuttle im All waren, kamen 14 ums Leben. Also jeder Zehnte.» Das sagte Markus Fiechter, der Präsident des Rotary Clubs Aarau-Alpenzeiger. Er unterstrich damit, dass die Raumfahrt nach wie vor ein Abenteuer und nicht ganz ungefährlich ist. Die Rotarier hatten den einzigen Schweizer zu Gast, der im Weltall war. Nicht ein-, sondern viermal. Der zwischenzeitlich bereits 75-jährige Claude Nicollier bot den 125 Zuhörern im «Schützen» in Aarau eine, wie es Markus Fiechter ausdrückte, «Reise ins All – zumindest gedanklich». Der Waadtländer verstand es, zu faszinieren. Etwa mit Fakten über das Weltall: Demnach dauert ein Sonnenuntergang im All nur 20 Sekunden und das Space Shuttle umkreiste die Erde mit 28'000 Kilometern pro Stunde.

Nicollier sprach «von enorm viel Glück und wenig Arbeit», als er davon erzählte, wie er Astronaut wurde. Aber es wurde dabei klar, wie viel Energie und Zeit Nicollier in seine «Arbeit» steckte und noch immer steckt.

43 Tage im Weltall

Claude Nicollier hatte Physik und Astrophysik in Lausanne und Genf studiert und dann eine Ausbildung zum Linienpilot absolviert. 1977 wurde er in die 1. ESA-Austronautengruppe aufgenommen und lebte von 1980 bis 2005 in Houston, Texas, wo er für die Nasa tätig war. Nicollier musste sich 12 Jahre gedulden, bevor er auf seine erste Mission gehen konnte. Insgesamt war er 43 Tage im Weltall. Körperliche Folgen habe er keine davongetragen. Nur das Champagnerglas beim Begrüssungsapéro nach jeder Mission sei immer sehr schwer gewesen und die Erde sei ihm jedes Mal etwas verändert vorgekommen. Heute ist der Romand Professor an der ETH Lausanne.