Chronistengezwitscher Von tollkühnen Männern in fliegenden Kisten – und Fallschirmpiloten in Tomatenstauden Vor 140 Jahren landete bei Aarau das erste «ausländische Luftfahrzeug» auf Schweizer Boden. Und vor 110 Jahren reisten die Leute zu Tausenden in den Schachen, um Flugzeuge über der Stadt kreisen zu sehen.

Flugtage anno 1913 im Aarauer Schachen mit den Piloten René Grandjean und Emilio Taddeoli. Bild: zvg/Sammlung Stadtmuseum Aarau

Aarau und Aviatik, das mag heute nicht mehr so recht zusammenpassen. Doch früher tat es das so gut, dass man Ende der Vierzigerjahre sogar darüber nachdachte, ein Aarauer Flugfeld zu bauen. Doch noch vor den Flugzeugen war es ein Ballon, der bei den Aarauern die Begeisterung fürs Fliegen weckte: Vor 140 Jahren, im März 1883, landete mit dem in Paris gestarteten Ballon «L’Or d’Horizon» das erste «ausländische Luftfahrzeug» auf Schweizer Boden. Pilot Graf Albert de Dion, Playboy und Technikbegeisterter, musste den Ballon kurz vor Mitternacht notfallmässig in der Nähe der Staffelegg landen, wie Hermann Rauber in den Aarauer Neujahrsblättern 2013 schrieb. Der Graf und seine Begleiter bezogen Zimmer im «Ochsen» am Schlossplatz.

Ausgebrochen ist das Aviatikfieber 1903 mit dem ersten Flugzeugflug der Gebrüder Wright. 1910 entstand die erste Luftaufnahme der Stadt Aarau, 1912 wurde ein erstes Schaufliegen im Schachen veranstaltet. Die Eintrittskarten für 1.50 Franken für einen Stehplatz beziehungsweise 3 Franken für einen Sitzplatz fanden laut Rauber reissenden Absatz. Nachdem der Anlass wegen Regens um eine Woche hatte verschoben werden müssen, drehten die «tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten» am 19. Mai 1912 ihre Runden über der Stadt und setzten «unter Beifallsstürmen» zur Landung an.

Mit Segelfliegern in den Himmel gespickt

Bereits im Jahr darauf, im April 1913, fand wieder ein Flugtag statt, als Geldsammel-Veranstaltung für die eidgenössische Luftwaffe. Zu den Attraktionen gehörten Postflüge nach Olten und Lenzburg. 1923 wurden laut Rauber im Schachen als Fliegerstützpunkt zwei Hangars gebaut (beim heutigen Schwimmbad), nach 1930 spielte Aarau im Dispositiv der Luftwaffe aber bereits keine Rolle mehr.

Vor dem Zweiten Weltkrieg kam der Segelflug auf. Wagemutige Aarauer katapultierten ihre Segler im oberen Binzenhof in die Luft, glitten bis zur Entfelderstrasse und schleppten den Vogel wieder hoch zum Start. 1945 wurde die Segelfluggruppe Aarau gegründet, in deren Reihen bald der Wunsch nach eigenen Fluggeräten und nach einem Start- und Landeplatz aufkam. «Um die nötigen Geldmittel zu beschaffen, organisierte der Verein 1949 den ersten einer ganzen Reihe von Flugtagen», so Rauber.

Flugfeld auf Grundwasser-Fassungsgebiet?

Eine Eingabe für ein Flugfeld – nicht im Schachen, sondern auf der Brüelmatte zwischen Unterentfelden und Suhr – als «Flugsport- und Touristikzentrum» für Stadt und Region, das im Lauf der Jahre zu einem Regionalflugplatz ausgebaut werden könnte, wurde in Aarau mit einem klaren Nein beantwortet. Der Stadtrat trat nicht auf das Gesuch ein. Zwar anerkannte dieser die wachsende Bedeutung der Luftfahrt, höher gewichtete er aber die Bedeutung der Brüelmatte als Grundwasser-Fassungsgebiet.

Im April 1953 kamen gegen 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Schachen zum «Grossflugtag» zusammen. Ein Spektakel sondergleichen, mit halsbrecherischer Tiefflugakrobatik und wagemutigen Fallschirmspringern, die mit einem «lebhaften Abendwind» zu kämpfen hatten. Rauber schreibt von einem Fallschirmspringer, der in einem Schrebergarten landete: «Dort sass ein Hobbygärtner mit seiner Familie beim Zvieri. Als man den vom Himmel Gefallenen aus einem Gewirr von Tomaten, Bohnenstauden und Fallschirmleinen ausgewickelt hatte, servierte man ihm noblerweise Tee.»

Nach weiteren Ausgaben 1955 und 1957 fand 1960 der letzte Aarauer Flugtag statt.