Chronistengezwitscher Auf einen Frühschoppen und saure Läberli in den «Ryniker» – das gehörte einst zum guten Ton An der Metzgergasse 8 wurde nicht nur der FC Aarau gegründet, hier brannte auch die erste private Funzel mit elektrischem Licht.

Das Restaurant Salmen auf einer Postkarte aus den Sechzigerjahren. Bild: zvg

Vor 90 Jahren, im September 1933, wurde das neue Restaurant Salmen – heute «Spagi by Marcello» – eingeweiht. Den baufälligen Vorgängerbau, in dem 1902 der FC Aarau gegründet worden war, sowie zwei Nachbarhäuser hatte man im Jahr zuvor abbrechen müssen, wie Hermann Rauber in den Aarauer Neujahrsblättern 2010 schrieb.

Ursprünglich gehörte das Gebäude der Aarauer Brauerei Ryniker, die hier Bier braute und ausschenkte. Ab wann ist nicht ganz klar, zumindest wird laut «historische-brauereien-ag.ch» ein Daniel Fisch 1809 als Bierbrauer erwähnt. Auf ihn folgen die Brauer Häli und schliesslich ab 1852 mehrere Generationen Ryniker.

Offenbar waren die Rynikers der Modernisierung sehr zugetan. Als 1882 anlässlich des Doppelfestes – das Eidgenössische Turnfest und das Kantonale Schützenfest – an Bogenlampen am Oberturm und im Schachen erstmals elektrisches Licht brennt, staunen die Aarauerinnen und Aarauer nicht schlecht. Bald darauf wird auch in der Brauerei Ryniker in einem ersten privaten Versuch eine elektrische Beleuchtung eingerichtet.

Wie im Beitrag von Max Schmidt in den Neujahrsblättern von 1941 steht, lief die Beleuchtung über eine Dynamomaschine, die wiederum vom Wasserrad des Stadtbachs angetrieben wurde. 1915 verkauft Carl Ryniker-Wirth die Brauerei an Salmenbräu Rheinfelden.

Die Bierstube in den Fünfzigerjahren. Bild: zvg

Wie Rauber schrieb, kehrte in der Brauerei Ryniker vor allem das städtische Gewerbe ein. Er zitierte die Erinnerungen des einstigen Apothekers Carl Fehlmann (1884 – 1977): «Wenn einer zu den besseren Handwerkern oder Ladenbesitzern gezählt werden wollte, hängte er um 10 Uhr den Schurz an den Nagel und erschien im ‹Affenkasten› oder im ‹Ryniker› zum Morgen- oder Frühschoppen», so Fehlmanns Schilderungen. Dort wurden dann «bei einem sauren Läberli die Ereignisse der Stadt besprochen und wacker begossen».

Aus dem Baujahr 1933 stammt auch das Fresko zum Bachfischet, das die Aarauer Künstler Max Burgmeier und Eugen Maurer geschaffen haben.

Der ehemalige Salmen, heute mit der «Spagi by Marcello» und – demnächst – einem Fitnessstudio. Bild: Katja Schlegel

Noch klingen die Kyburger nach

Noch etwas mehr Beizengeschichte: Im September 1953 freute Aarau sich über den Umbau der ehemaligen Wirtschaft und Metzgerei Morach. Emil Morach hatte hier an der Pelzgasse über Jahrzehnte das Restaurant Zum Turm betrieben. Coiffeurmeister Köbi Höck liess dieses umbauen und gab dem Lokal den Namen «Kyburgerstube». Unter diesem Namen kennt man es noch heute, obwohl es zwischenzeitlich «Hongkong» hiess. Inzwischen ist es das «Ninni».

Erste Radios aus Aarau

Vor 110 Jahren gründeten Ferdinand Zurlinden und Walter Fecht an der Rohrerstrasse eine Firma, die ab 1915 das Markenzeichen «Maxim» trug und elektrische Kleinapparate zum Heizen, Kochen und Bügeln herstellte.

Nach einer Studienreise in die USA leisteten die beiden Inhaber und ihre rund zwei Dutzend Mitarbeiter im Torfeld Süd – die Firma war inzwischen an die Buchserstrasse gezogen – Pionierarbeit: Als erster Betrieb in der Schweiz nahmen sie 1922 in Zusammenarbeit mit dem Basler Professoren Hans Zickendraht die Herstellung von Radios auf. Obwohl die Geräte so viel kosteten, wie ein Arbeiter im Jahr verdiente, verkaufte die Maxim innert vier Jahren rund 1000 Geräte.

Der Erfolg war aber von kurzer Dauer. Zu wenige konnten sich das Gerät leisten, der Druck der billigen Konkurrenz aus dem Ausland war zu gross. Also gab die «Maxim» den Bau der Radios rasch wieder auf. Im «Führer durch Aarau und Umgebung» von 1923 wird die Firma als bedeutendes Unternehmen angepriesen, jedoch für elektrische Wärmeapparate für den Haushalt, für Kirchenheizungen, Grossküchenanlagen oder Bäckereiöfen; die Radioherstellung wird nicht mehr ausdrücklich erwähnt.

Konstrukteur Franz Studer (links) bei der Firma Maxim im Aarauer Torfeld Süd, die damals noch Radios produzierte, als erste Firma in der Schweiz. 1923, aus dem Besitz von Sohn Peter Studer, Aarau. Bild: zvg

Bis 1935 wuchs die Zahl der Beschäftigten der «Maxim» auf 200 an, während des Zweiten Weltkriegs verdoppelte sich die Zahl gar noch. Die Firma zählte zu den führenden Unternehmen der elektrothermischen Branche im Land, ehe in den Fünfzigerjahren der Niedergang begann. Die einst stolze Firma wurde 1992 im Handelsregister definitiv gelöscht.