Chronistengezwitscher Als an der Aarauer Kasinostrasse noch Gottesdienste stattfanden Jeden Monat werfen wir einen Blick in die Chroniken der Aarauer Neujahrsblätter. Wir schauen, was die Stadt vor 20, 50 oder 70 Jahren bewegt hat und zeigen hübsche Trouvaillen zum Grinsen, Ärgern oder Besserwissen.

Katholische Kirche Aarau an der Kasinostrasse. Diese wurde ab März 1942 abgerissen. Aus der Postkartensammlung von M. Ernst und L. Kuhn, 2009. Postkartenbuch M. Ernst/ L. Kuhn / AAR

Eigentlich zählen Kirchen zu den Gebäuden, die Jahrhunderte, gar Jahrtausende überdauern. Doch der römisch-katholischen Kirche an der Kasinostrasse in Aarau war kein langes Leben beschert. Ab Ende März 1942, keine 60 Jahre nach ihrer Weihe, wurde der hoch aufgeschossene Bau bereits wieder dem Erdboden gleichgemacht. Der Grund: Die Gemeinde wuchs rasant, das Gotteshaus war zu klein geworden.

Aus und vorbei, dabei war ihr Bau 1882 ein rechter Knorz. Waren seit der Reformation 1528 keine römisch-katholischen heiligen Messen mehr gefeiert worden, wurde bereits kurz nach der Kantonsgründung 1803 die Errichtung einer katholischen Pfarrei in Aarau beschlossen. Eine Pfarrei, die mitunter dank der vielen Zuzüger und ihrer Bediensteten munter wuchs und auch über einen eigenen Pfarrer verfügte, nicht aber über ein eigenes Gotteshaus. Gastrecht wurde ihnen mitunter in der Stadtkirche gewährt.

Sonntags zu Fuss nach Schönenwerd

1870 lebten in Aarau bereits über 900 Katholiken unter 4500 Reformierten, wie Georg Bohner in den Aarauer Neujahrsblättern 1958 schreibt. Diese besuchten die Gottesdienste in Schönenwerd und Erlinsbach. Ein Zustand, der so nicht länger hingenommen werden konnte. Die Aarauer Katholiken brauchten ein eigenes Gotteshaus.

1879 kaufte die Gemeinde an der Kasinostrasse für 32'000 Franken dem Lohnkutscher Jakob Riniker einen Baumgarten mit altem Wohn- und Ökonomiegebäude ab. Dieses Wohnhaus sollte so hergerichtet werden, dass Gottesdienste darin abgehalten werden konnten. Doch der Plan ging nicht wie gewünscht auf. Das Baugesuch wurde nur mit der Auflage bewilligt, dass das bestehende Haus innert sechs Jahren abgerissen würde.

Geld aus dem Ausland

Eine neue Lösung musste her. Im Sommer 1880 fasste die Versammlung der kantonalen Priesterkonferenz den Beschluss, in Aarau eine Kirche zu bauen. Weil das nötige Geld knapp war, sollte diese vorerst nur im Rohbau errichtet werden. Architekt Wilhelm von Tugginer bekam 1881 den Auftrag, eine Kirche in romanischem Stil zu bauen, der Aarauer Baufirma Kurz & Haury wurde daraufhin die Ausführung der Erd-, Maurer-, Steinhauer-, Zimmermanns- und Schmiedearbeiten für rund 52'000 Franken übertragen.

Das Geld für den Bau hatten die Aarauer aus katholischen Kreisen aus der ganzen Schweiz, ja gar aus dem Ausland erhalten. Im Sommer 1882 war der Turm vollendet, im Herbst war das noch immer karge Gotteshaus zumindest so hergerichtet, dass die ersten Gottesdienste abgehalten werden konnten.

Innert 50 Jahren verdreifacht sich die Zahl

Doch die Gemeinde wächst. Innert rund 50 Jahren verdreifacht sich die Zahl, auf rund 3000 um 1930. Zu Beginn der 1930er-Jahre wird ein Neubau am gleichen Ort ins Visier genommen. Doch die Situation änderte sich 1937 durch den Kauf des Feer-Gutes mit dem einstigen Wohnhaus von Johann Rudolf Meyer Sohn. Die historisch bedeutsame Liegenschaft wurde in ein Pfarr- und Vereinshaus umgebaut und man fasste einen Kirchenbau im Park unmittelbar südlich ins Auge.

Mit dem Bau der neuen Kirche musste rasch begonnen werden, wollte man doch jene Subventionen abholen, die Bund und Kanton im Rahmen der Notstandsmassnahmen während der Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre zusicherten. 1937 gewann der Solothurner Architekt Werner Studer den Wettbewerb zum Kirchenbau. Der Grundstein wurde bereits Mitte März 1939 gelegt und trotz Ausbruch des Zweiten Weltkriegs schritten die Arbeiten gut voran. Am 18. August 1940 wurde das neue Gotteshaus geweiht – die Pfarrgemeinde zählte inzwischen rund 3800 Mitglieder. Die Kirche an der Kasinostrasse war eindeutig überflüssig geworden.

«Ein Beweis christlicher Opferbereitschaft»

«Gewiss stimmt es viele Aarauer wehmütig, wenn nun das ehrwürdige Gotteshaus den Bedürfnissen einer neuen Zeit geopfert werden muss», schrieb der Redaktor im Aargauer Tagblatt vom 26. März 1942. Salbungsvoll würdigt er den Bau: «Trotz ihrer eigentlich kurzen Lebensdauer hat die alte Pfarrkirche zur Ehre des Höchsten doch eine schöne Aufgabe glücklich gelöst, in dem zwei Generationen von Gläubigen dort religiösen Trost und Erbauung gefunden haben.»

Er zweifle aber nicht, dass die römisch-katholische Pfarrgemeinde «ihre Liebe und Anhänglichkeit, welche sie dem alten Gotteshause entgegenbrachte», auch auf den Neubau an der Poststrasse übertragen werde. Die Kirche an der Kasinostrasse «stellt einen Beweis christlicher Opferbereitschaft dar, die zu allen Zeiten durch die Seelen des katholischen Kirchenvolkes pulste».

Im Herbst 2017 wurde die «neue» römisch-katholische Kirche unter Denkmalschutz gestellt. Das Gotteshaus, das heute der Kreiskirchgemeinde gehört, sei «ein Zeuge sakraler Baukunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dem kantonale Bedeutung zukommt», so die Begründung.