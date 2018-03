«Kein Museum dieser Art»

Die Museums-Verantwortlichen haben aber nicht den Eindruck, dass die Betenden ihnen freundlich gesinnt sind. Wicca Meier-Spring, die Direktorin des Hexenmuseums Schweiz, kann nicht verstehen, weshalb dies so sei: «Wir sind ein anerkanntes historisches und volkskundliches Museum und zeigen die Geschichte der Hexenverfolgungen der letzten 350 Jahre in Europa.» In den vergangenen Jahren habe sie viel in Archiven gearbeitet und die Hexenprozesse erforscht, sagt Wicca Meier-Spring. Diese Forschungsergebnisse werden im Museum gezeigt: «Es gibt im deutschsprachigen Europa kein Museum dieser Art.»

Dass nun eine religiöse Vereinigung gegen das Museum schiesst, befremdet sie: «Warum können wir nicht nebeneinander leben?» Die Scheune, in der «Gebet für die Schweiz» seine Andachten abhält, grenzt direkt ans Museum. «Wir haben beim Einrichten des Museums extra das Radio abgestellt, um nicht zu stören», sagt Wicca Meier-Spring. Ihr Ehemann Christoph Meier ist – wegen der räumlichen Nähe – Ohrenzeuge geworden von Gottesdiensten: «Es wird gegen uns gebetet.» Man predige die Liebe und grenze Andersdenkende aus, sehe im Museum den Anti-Christ. «Mich erschüttern solche Sachen», sagt Meier-Spring. Seit die Welt existiere, gebe es Glaubenskriege; dass es das im 21. Jahrhundert in der Schweiz noch gibt, kann sie nicht verstehen. Es sei schwierig, mit Menschen zu reden, die die Wahrheit zu besitzen glaubten. Die Angst davor hätten, dass die Ungläubigen die Schweiz übernähmen und gegen alle seien, die nicht ihrem Glauben anhängen. «Man bekämpft, was man nicht kennt», sagt sie.

Widerstand habe es schon bei der Eröffnung des Museums vor acht Jahren am Standort Auenstein gegeben, erinnert sich Christoph Meier. Damals hat EDU-Grossrat Samuel Schmid eine kritische Interpellation eingereicht, worauf der Regierungsrat nach einem Augenschein den Status als Museum bekräftigt habe. Es sei sogar für Schulen empfohlen worden.

Liebegg-Betreiber überrascht

Das Hexenmuseum ist eine neutrale Institution. Es gehört sowohl dem Verband Aargauer Museen und Sammlungen als auch dem Verband der Museen der Schweiz an. Der Verein Schloss Liebegg, der die Anlage im Auftrag des Kantons Aargau verwaltet und bespielt, steht denn auch hundertprozentig hinter dem Hexenmuseum. Das betont Präsident Urs Bachmann. «Dieses anerkannte Museum wird dazu beitragen, eine neue Publikumsgruppe für das Schloss zu erreichen.» Bachmann hat zwar mitbekommen, dass «Gebet für die Schweiz» einen gewissen Anspruch auf das Schloss erhebt. Dass nun aber sogar per Inserat dazu aufgerufen werde, gegen das Hexenmuseum zu beten, habe ihn überrascht. «Wir werden uns im Vorstand nun überlegen, ob wir die beiden Seiten für eine Aussprache an einen Tisch holen sollen. Die Liebegg ist ein Schloss für alle und soll es bleiben.»