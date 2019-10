Mehr als 500 Mal hat ein früherer Chefarzt des Kantonsspitals Aarau medizinische Leistungen erfasst, obwohl er sie gar nicht erbracht hatte. Er richtete für die Angiologie-Abteilung eine Datenbank ein, in denen die leitenden Ärzte, Oberärzte und Assistenzärzte ihre Einsätze erfassen mussten, im offiziellen elektronischen Leistungserfassungssystem trug er später den eigenen Namen ein und verschaffte sich auf diese Weise mehr Lohn.

An den Kosten für Patienten und Krankenkassen änderte sich dadurch zwar nichts, das Kantonsspital erlitt jedoch einen finanziellen Schaden. Der Grund: Behandelt ein Chefarzt einen Patienten, erhält das Spital 17,5 Prozent der für die medizinischen Leistungen verrechneten Beträge, die restlichen 82,5 Prozent fliessen in einen Honorarpool und von dort später weiter auf die Konten von Chefärzten und leitenden Ärzten. Stehen hingegen Ober- und Assistenzärzte im Einsatz, gelangen nur 9 Prozent der Gelder in den Pool, 91 Prozent stehen dem Spital zu.

Die Honoraraffäre beschäftigt nicht nur die Politik, sondern auch die Justiz. Wegen Betrugs, betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage, ungetreuer Geschäftsbesorgung und Urkundenfälschung führt die Aargauer Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen eine unbekannte Täterschaft, wie ein aktuelles Bundesgerichtsurteil zeigt.

Vor der obersten Instanz gelandet ist der Fall wegen eines Streits über einen USB-Stick. Kantonsspital Aarau und Staatsanwaltschaft sind sich nicht einig, ob und in welcher Form die darauf enthaltenen Patientendaten in die Untersuchung einfliessen sollen. Das Kantonsspital hatte der Staatsanwaltschaft im Februar dieses Jahres zwei USB-Sticks mit Informationen übergeben, allerdings für einen der Datenträger sogleich die Siegelung verlangt.

Die Staatsanwaltschaft war damit nicht einverstanden, stellte beim Zwangsmassnahmengericht ein Entsiegelungsgesuch und forderte die Herausgabe der Daten jener Patienten aus den Jahren 2014 und 2015, die sich mit der Entbindung vom Berufsgeheimnis einverstanden erklärten.

Daraufhin liess das Zwangsmassnahmengericht bei einer externen Firma abklären, wie aufwendig es wäre, die Patientendaten zu anonymisieren, denn auf dem USB-Stick befinden sich auch Namen und Wohnadressen. Die Antwort: rund 80 Arbeitsstunden zu 240 Franken, also mehr als 19'000 Franken.

Reichen die anonymisierten Daten?

Im Juni hiess das Zwangsmassnahmengericht das Entsiegelungsgesuch gut, allerdings nur unter der Bedingung einer Kostengutsprache der Staatsanwaltschaft von 20'000 Franken für die Anonymisierung der Daten. Gegen diese Verfügung reichte die Aargauer Oberstaatsanwaltschaft eine Beschwerde beim Bundesgericht ein und forderte, der USB-Stick sei vollständig, nicht anonymisiert und bedingungslos zu entsiegeln.

Ansonsten bestünde die Gefahr, dass der Beschuldigte bei der Einvernahme Aussagen verweigern könnte, lautet eines der staatsanwaltschaftlichen Argumente. Zudem müssten Patienten befragt werden können, um seine Angaben etwa in Bezug auf Zeitpunkt, Art und Durchführung der Behandlungen zu überprüfen.

Die Bundesrichter sind anderer Meinung, halten die anonymisierten Daten für ausreichend. In ihrem am Montag veröffentlichten Entscheid stellen sie fest: Durch die Strafuntersuchung müsse im Wesentlichen die Frage geklärt werden, ob Diskrepanzen bestehen zwischen den tatsächlich behandelnden Ärzten und denjenigen Personen, auf deren Namen intern die Honorargutschrift erfolgte. «Der erforderliche Vergleich ist voraussichtlich auch ohne Kenntnis von Namen und Adressen der Patienten möglich.»

Die oberste Instanz lässt der Staatsanwaltschaft jedoch eine Hintertüre offen: «Sollte wider Erwarten für notwendige weitergehende Untersuchungen die Kenntnis der Identität der Patienten erforderlich sein, wird die verfahrensleitende Staatsanwaltschaft ein konnexes Teil-Entsiegelungsgesuch stellen können.»

Bis zum Abschluss des Strafverfahrens ist das Zwangsmassnahmengericht verpflichtet, den Anonymisierungsschlüssel – also jene Angaben, mit denen die Patienten identifiziert werden können – aufzubewahren. Aus Sicht des Bundesgerichts droht daher kein Beweisverlust und somit auch kein nicht wiedergutzumachender Nachteil, weshalb es gar nicht auf die Beschwerde der Aargauer Oberstaatsanwaltschaft eintritt.

Bundesgerichtsurteil: 1B_350/2019 vom 26. September 2019