Am späten Dienstagnachmittag präsentierte die Task Force des neuen Aarauer Stadtrates ihre Stadion-Strategie. Allen Beteiligten (Bauherrin HRS, FC Aarau, «meinstadion.ch») sollen innerhalb von zwei Wochen Zugeständnisse abgerungen werden. Noch in diesem Jahr könnten die Stimmbürger über die Teilrevision des Zonenplans für den Bau der vier Hochhäuser abstimmen. Ein Nein würde wohl das Ende des Stadion-Neubaus und auch des Spitzenfussballs in Aarau bedeuten.

Zwischen der HRS und «meinstadion.ch» hatte es in den letzten Tagen wegen der Forderung einer Konventionalstrafe (für den Fall, dass HRS nicht baut) atmosphärische Störungen geben. Doch dann das: Völlig überraschend und in aller Heimlichkeit trafen sich die HRS und «meinstadion.ch» am Dienstagabend und präsentierten um 19.52 Uhr eine neue Idee: Die HRS lässt mit sich über eine Entkoppelung des Stadions von den Hochhäusern sprechen.

Sie verlangt aber eine Zwischenfinanzierung für diesen «Plan C». Zahlen sollen bis Donnerstag geliefert werden. Laut Michael Hunziker wird der Betrag höher sein als die 14 Millionen Franken, die seine «meinstadion.ch» GmbH bisher mittels Hilfe von Kanton und Banken sowie der Geldsammlung aufbringen wollte.