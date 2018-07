«In der Vergangenheit hat es nur zwei Mal geregnet: Einmal bis 19 Uhr und einmal ab 24 Uhr», erzählte «Camino»-Wirt Othmar Gruber (65) im Vorgespräch. Gestern Abend um 18.45 Uhr, just in dem Moment, als das Foto gemacht wurde, begann es zu tröpfeln – um anschliessend 45 Minuten lang so richtig zu schütten. Ein Dämpfer für den Abend, an dem Gruber am meisten Personal im Einsatz hat: «15 Personen – so viele wie sonst nie.» Seinem Erfolgsrezept ist er in all den Jahren treu geblieben: Chili con Carne, mexikanische Spiesse («mehrere hundert») und genug gegen den Durst.