Im Café Rohrspatz an der Hauptstrasse in Aarau Rohr haben es sich am frühen Nachmittag einige Gäste gemütlich gemacht. Um sie herum wuselt Inik Berivan. Die Aarauerin hat das Café per 1. Februar von ihren Vorgängern übernommen.

Für die 30-Jährige ist das Gastgewerbe nicht neu, sie hat vorher jahrelang im Familienbetrieb in Aarau, dem Restaurant Riviera, gearbeitet. Im Café Rohrspatz war sie lange Zeit selbst als Gast anzutreffen. Als die damaligen Pächter eine Nachfolge suchten, ergriff sie die Gelegenheit, selber ein Lokal zu führen.

Von Montag bis Samstag bewirtet Inik Berivan ihre Gäste ganztägig mit traditioneller Hausmannskost und diversen Snacks. Am Sonntag bleibt das Lokal geschlossen. (ASU)