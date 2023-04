Burg Keine DNA festgestellt, aber: «Wir gehen trotzdem davon aus, dass ein Wolf das Schaf gerissen hat» Sehr wahrscheinlich geht der Schafsriss in Burg vom 28. Februar aufs Konto eines Wolfes. Es ist demnach der zweite im Kanton dieses Jahr.

Macht sich im Mittelland wieder breit: der Wolf. Symbolbild: Imago

Weil das DNA-Labor viel zu tun hatte, dauerte es etwas länger als geplant. Doch nun sind die Resultate zum Schafsriss, der sich am 28. Februar in Burg (neu Gemeinde Menziken) ereignet hatte, da. «Jedoch bringen uns diese leider keine weiteren Erkenntnisse», so Giovanni Leardini, Sprecher des kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt. «In den beiden eingesandten Proben konnte keine Wolfs-DNA festgestellt werden. Wir gehen aufgrund des Rissbildes trotzdem davon aus, dass ein Wolf das Schaf gerissen hat und werden den Eigentümer entsprechend entschädigen.»

Am 26. Januar war es zu einem bestätigten Wolfsriss in Unterkulm gekommen. Am 10. Februar geschah einer in Neuenkirch LU. Im Grenznahen Luzernischen war es ausserdem vermehrt zu Wolfssichtungen gekommen. Es sei durchaus möglich, dass wieder ein Wolf die Gegend zwischen Hallwiler- und Sempachersee durchstreife, teilte der Kanton Aargau im Februar mit.