Burg Ein Herz für die alte Zigarrenfabrik: «So ein Haus findet man so rasch nicht wieder» Vor 101 Jahren wurde die Zigarrenfabrik Rüesch an der Furkastrasse in Burg eingeweiht. Zwischenzeitlich als günstiges Wohnhaus genutzt, hat die Liegenschaft nun neue Besitzer gefunden. Und die betrachten das Haus mit neuen Augen.

Das Ehepaar Any und Urs Kalcher-Weiler haben die ehemalige Zigarrenfabrik Rüesch auf der Burg gekauft. Bild: Alex Spichale

Es war Liebe auf den ersten Blick. Zwischen dem Ehepaar Kalcher und der «Immobilie mit Charakter», wie die Liegenschaft an der Furkastrasse im Inserat angepriesen wurde. «Wir haben lange nach einem Objekt gesucht, das wir renovieren und vermieten können», sagt Any Kalcher, schliesslich sind die beiden in den Bereichen Renovation und Immobilienverwaltung selbstständig tätig. «Als wir das Inserat für dieses Haus sahen, waren wir überwältigt. So eindrücklich, so schön gelegen, mit so guter Substanz; ein solches Haus findet man so rasch nicht wieder.»

Ein eindrückliches Haus, hoch über dem Tal gelegen. Bild: Alex Spichale

Das mit dem «Charakter» stimmt, die Liegenschaft hat Geschichte: 1921 wurde das Gebäude durch die Baufirma Herzog als Zigarrenfabrikationsgebäude erstellt. Erbauer waren Rudolf Sommerhalder-Bauhofer und sein Schwiegersohn Emil Rüesch-Sommerhalder. Rudolf Sommerhalder war als Unternehmer 1886 aus Schöftland gekommen, wo er bereits 1883 mit der Zigarrenfabrikation gestartet war. Laut Ursula Rüesch, Urenkelin des Firmengründers und Mitbegründerin des Menziker Tabakmuseums, wechselte das Unternehmen schon früh von Handarbeit auf maschinelle Produktion. Trotzdem wurde 1972 die Produktion eingestellt; dem Zeitgeist wegen, wie Rüesch sagt, und nicht wegen Fehlverhaltens.

Danach wurde die Liegenschaft als Lager der Zigarrenfabrik Burger & Söhne genutzt, bis 1985 der heute pensionierte Reinacher Immobilienhändler Dieter Eichenberger das Haus kaufte und darin sieben Wohnungen einrichtete. Eichenberger schrieb die alte Fabrik im Frühjahr 2022 zum Verkauf aus. Im August kauften Any und Urs Kalcher mit ihrem Unternehmen KaWe21-Immobilien aus Richterswil die Liegenschaft.

Abbrechen? Niemals!

Ein Abbruch ist nie eine Option gewesen: «Niemals, es wäre sünd und schad. Dieses Haus hält mindestens noch einmal 100 Jahre», sagt Urs Kalcher. Auch hätten sie die Mieterinnen und Mieter, die zum Teil schon seit Jahrzehnten hier wohnen, nicht einfach auf die Strasse stellen wollen. Für die beiden war im Gegenteil sofort klar: Dieses Haus muss optisch wieder zurück in den Zustand der Bauzeit versetzt werden. Das haben die beiden getan, erst diese Woche sind die Arbeiten abgeschlossen worden. Weil die bisherigen Mieter bleiben dürfen, wurde bislang erst eine Wohnung, die im Sommer leer wurde, renoviert. Diese wird dieses Wochenende bezogen.

Das Geländer ist noch original. Die Stühle stammen aus einem Theater aus dem Jura, sind aber auch aus dem Jahr 1921. Bild: Alex Spichale

Das Herzstück des Hauses ist nun das Treppenhaus; kein Vergleich mehr mit den Zeiten, in denen die Wände in Regenbogenfarben bemalt waren. In Feinstarbeit wurde das originale Eisengeländer restauriert, an den Wänden wurden eine Tapete in Juteoptik sowie Zierleisten angebracht, wie sie für die Zwanziger typisch sind. Any Kalcher hat sogar Stühle aus einem jurassischen Theater ersteigert, auch sie Baujahr 1921.

Das alte Treppenhaus in der Zigarrenfabrik Rüesch, wie es noch im Sommer aussah. Bild: Alex Spichale

Noch sind die Arbeiten aber nicht ganz abgeschlossen. Any Kalcher ist auf der Suche nach alten Aufnahmen aus der Fabrik, die sie im Treppenhaus aufhängen kann. Und im Frühling wollen die beiden ihren Mietern einen Sitzplatz mit Grillstelle bauen. «Wir haben eben nicht nur Freude an diesem Haus und seiner Geschichte», sagt Urs Kalcher. «Es macht uns auch Freude, glückliche Mieter zu haben.»