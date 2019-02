Der Neubau des «Aarauerhofs», die Realisierung einer Wohnüberbauung auf dem ehemaligen «Hangartner»-Areal in der Telli: In Aarau hängt viel von der neuen Bau- und Nutzungsordnung (BNO) ab. Letztlich auch das Stadion. Denn die Teilrevision Torfeld Süd, welche die vier Hochhäuser ermöglichen soll, ist auf die künftige BNO aufgepfropft. Und diese BNO muss vom Regierungsrat noch genehmigt werden. Ob er das tun wird, wenn im Umfeld der BNO noch juristische Verfahren am Laufen sind, ist fraglich. Deshalb könnte der jüngste Bundesgerichtsentscheid Auswirkungen auf das Stadion haben – auch wenn es den Beschwerdeführern vordergründig gar nicht um die Fussballarena geht.

In Gefahr ist insbesondere der Terminplan. Der Stadtrat will die Volksabstimmung über die Hochhäuser am 24. November durchführen. Davor muss aber noch der Einwohnerrat konsultiert werden, was faktisch erst möglich ist, wenn die BNO-Revision vom Regierungsrat abgesegnet ist. Also jetzt möglicherweise zu spät für den 24. November.

«Wir gehen davon aus»

Eine zu pessimistische Einschätzung? Nach dem jüngsten Bundesgerichtsentscheid macht Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker auf Optimismus – allerdings formuliert er sein Statement sehr vorsichtig. Hilfiker erklärte gestern: «Wir gehen im Moment davon aus, dass sich am Zeitplan bezüglich Stadion und Abstimmung dazu nichts ändert.»