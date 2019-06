Der Kater aus der Barrage-Niederlage am Sonntagabend hatte sich noch nicht verzogen – da wartete am Montag die Kunde einer weiteren peinlichen Niederlage im Posteingang des städtischen Rathauses: Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Aarauerinnen und Aarauer nochmals über den 17 Mio.-Franken-Kredit für das Miteigentum am Stadion Torfeld Süd abstimmen müssen. Es heisst eine Stimmrechtsbeschwerde gut.

Rückblick: Im Februar 2008 haben die Stimmbürger zu diesem Miteigentum schon einmal deutlich Ja gesagt. Doch das gesamte Stadionprojekt sah damals noch anders aus: Geplant war ein Stadion mit Mantelnutzung (Einkaufszentrum). Letztere sollte den Stadionbau durch die Bauherrin HRS Real Estate AG querfinanzieren. Aufgrund der langen Verzögerung des Baus durch Rechtsstreitigkeiten und des veränderten Marktes für Retail-Flächen ist dieser Plan nicht mehr lukrativ. Im Mai 2017 präsentierten Stadt und HRS deshalb den sogenannten «Plan B»: ein Stadion komplett ohne Mantelnutzung, dafür mit Querfinanzierung durch vier Hochhäuser (Wohnen und Gewerbe).

Rechtsgutachten: kein Problem

Zwei Jahre lang behauptete die Stadt, dies ändere nichts am Ja der Aarauer zum 17 Mio.-Kredit. Der Kredit beziehe sich ja nur auf das eigentliche Stadion, und nicht auf das Drumherum. Kritik an dieser Haltung kam postwendend. Zum Beispiel von der damals höchsten Aarauerin, Einwohnerratspräsidentin Lelia Hunziker (SP), die eine entsprechende Anfrage an den Stadtrat richtete. Zu deren Beantwortung liess der Stadtrat ein Rechtsgutachten erstellen. Dieses stützte die Version der Stadt, wonach eine neue Kreditabstimmung nicht erforderlich sei.

Dagegen erhob ein ehemaliger Einwohnerrat Beschwerde. Er beantragte, der Kredit dürfe nicht für die Realisierung von «Plan B» verwendet werden, ein Stadion-Mantel mit Einkaufszentrum sei nicht dasselbe wie kein Mantel und dafür vier Hochhäuser. Das Verwaltungsgericht wies die Stimmrechtsbeschwerde im Juni 2018 ab: Der Kredit beziehe sich nur auf den Stadionneubau und nicht auch auf zusätzlich zu bauende Hochhäuser; der Verzicht auf die früher vorgesehene Mantelnutzung bewirke keine wesentliche Änderung des Projekts, weshalb der Volkswillen weiter eingehalten werde.