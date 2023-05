Bühne Aarau Vom Urknall zum Setzkasten: Das neue Stück des Spielclubs U23 ist nicht von dieser Welt Der Spielclub U23 der Bühne Aarau feiert morgen in der Alten Reithalle Premiere seines neuen Stücks «Achos in Ordnung». Die fünf Mitglieder der Gruppe setzen sich darin mit der Ordnung auseinander. Eine konkrete Geschichte wird dabei nicht erzählt.

Am Dienstagabend feierten die fünf Mitglieder vom Spielclub U23 Premiere mit ihrem neuen Stück. Bild: Peter Weingartner

«Achos in Ordnung» heisst das Stück, das fünf junge Theaterbegeisterte vom Spielclub U23 der Bühne Aarau, geleitet von Nina Curcio und Sarah Freiermuth, in zehnmonatiger Arbeit realisiert haben. Am Dienstagabend um 20 Uhr ist in der Alten Reithalle Premiere.

Der geneigte Leser sieht in Achos das Chaos, die gewogene Leserin liest «Achos» als «Alles». Alles in Ordnung also? Philosophisch, quantenphysikalisch, ganz persönlich und vor allem spielerisch setzt sich die Gruppe mit der Ordnung auseinander. Also auch mit der Unordnung. Mit den Begriffen, konkretisiert im Grossen und im Kleinen.

Unordnung als Chance für Neuordnungen

Ein Probenbesuch zeigt, da haben sich junge Menschen ziemlich tief und ernsthaft in ein Thema versenkt: Unordnung, und das Gegenstück, Ordnung. «Zusammen philosophieren, anderen zuhören und sich in deren Sicht hineindenken»: Das hat Peter Fecko gefallen. Und Julia Tremp ist in der Auseinandersetzung klar geworden, wie sehr sie Ordnung braucht. Ihre Ordnung. Binsenwahrheit: Die Ordnungsprinzipien sind so verschieden wie die Menschen. «Jede Unordnung enthält die Chance zu einer Neuordnung», sagt Spielerin Annina Deubelbeiss.

Auf der Bühne liegen Dinge herum: Globen, Kleiderbügel, Ordner, Besen, Bonbons, Tupperware-Boxen, Zahnbürsten, Kugelschreiber, dahinter ein leeres Gestell mit Schubladen und Kasten. Auch wenn die Sachen im Verlauf des Abends mehrmals verräumt werden: Ordnung ist nichts Absolutes. Soll die Farbe das Kriterium sein? Die Grösse? Die Funktion? Oder führt am Ende nichts an einem Ämtliplan vorbei? Wie sagt eine Spielerin im Stück: «Treffen sich zwei Ordnungen, entwirft die eine Ordnung einen Businessplan.»

Keine Geschichte, dafür verschiedene Situationen zeigt das Stück «Achos in Ordnung». Peter Weingartner

Rasante Reise vom Urknall in die WG

Das Stück erzählt keine Geschichte. Das Publikum wohnt vielmehr Situationen bei, beginnend beim Urknall, dem Ursprung der Unordnung, der alle Dinge sich in Richtung Unordnung bewegen lässt, eine Unordnung, in der es letztlich keine Zeit mehr gibt. Der quantenphysikalische Begriff dazu: Entropie.

Keine Bange: Es geht nicht um Theorie der abstrakten Sorte. Denn nicht nur die Dinge bringen Farbe auf die Bühne der Alten Reithalle. Mit theatralen Mitteln gelingt es der Gruppe, die Spannung (im nicht physikalischen Sinn) hochzuhalten. Bei der rasanten Reise vom Urknall bis in die Privatheit einer Wohngemeinschaft mit ihren unterschiedlichen Ordnungsvorstellungen spielt die Choreografie eine grosse Rolle. Poesie liegt zuweilen nicht nur in den Dingen, sondern auch in den Worten. Gelegenheit, sich zu eigenen Gedanken und Assoziationen verführen zu lassen: Was soll die Sense? Auch der Tod schafft Ordnung.

Morgen Premiere in der Alten Reithalle

Techniker Mark Steinemann freut diese Inszenierung sichtlich. Er geniesst es, einmal im Jahr an einer eigenen Produktion mitmachen und sich austoben zu können. Sachen ausprobieren. Er ist für die Videoprojektionen, Beleuchtung und Musik zuständig. Die Arbeit an einem eigenen Projekt, einmal pro Woche, begeistert auch die jungen Leute, der Jüngste ist 17 und angehender KV-Stift, die Älteste 24 und Pädagogin.

Einen träfen Werbespot hat Spielerin Jessica Barthel kreiert: «Wer wissen will, wie das Universum entstanden ist und was das mit Milchkaffee, Farnpflanzen und Setzkästen zu tun hat, muss unser Stück sehen.» Gelegenheit dazu ist morgen Dienstag, 23., Mittwoch, 24. und Donnerstag, 25. Mai, jeweils um 20 Uhr. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter www.buehne-aarau.ch.