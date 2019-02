Die Demokratie funktioniert in unserer Region. Ansonsten würden am kommenden Sonntag nicht ganze drei Referenden an die Urne kommen. Drei fakultative Referenden notabene, plus ein obligatorisches. Ausserdem – das ist weniger positiv – müssen in mehreren Gemeinden Exekutivmitglieder ersetzt werden. Immerhin konnten überall genügend Kandidatinnen und Kandidaten gefunden werden. Bei allen Gemeinderatswahlen sind im ersten Wahlgang auch nicht angemeldete Personen wählbar.

Die AZ hat die wichtigsten Abstimmungen und Wahlen der Region zusammengetragen.

In Buchs stehen zwei Sachabstimmungen an. Erstens das Budget 2019 mit einem Steuerfuss von 108 statt wie bisher 100 Prozent. Es sieht mit dem erhöhten Steuerfuss ein kleines Plus von 43'300 Franken vor. Das Volk hat dasselbe Budget im November mit 66 Prozent Nein abgelehnt. Der Gemeinderat schlug anschliessend 107 Prozent vor, der Einwohnerrat blieb jedoch beim ursprünglichen Budget. Die SVP ist dagegen, alle anderen Parteien stehen hinter Steuerfuss 108 Prozent.

Ausserdem stimmt Buchs über den Wiederbeitritt zum «Zukunftsraum Aarau» ab. Der Gemeinderat sowie die SVP und die FDP sind dagegen, die anderen Parteien grösstenteils dafür. Der Einwohnerrat hat den Bruttokredit (125'000 Franken) im vergangenen Oktober gesprochen, aber auf Antrag der FDP ein obligatorisches Referendum beschlossen.

Ebenfalls um ein Referendum geht es in Muhen. Die Gemeindeversammlung hat im November der Erweiterung des Fussballplatzes für 3,8 Mio. Franken mit grossem Mehr zugestimmt. Konkret geht es um die Vergrösserung des Spielfelds, die Verlegung der Färbergasse, den Ersatz des Naturrasens durch Kunstrasen und die Sanierung des Nebenplatzes. Gegen den Entscheid wurde das Referendum ergriffen, 600 Unterschriften kamen zusammen.

In Kirchleerau entscheiden die Stimmbürger am Sonntag, ob sie einer Steuerfusserhöhung von 118 auf 122 Prozent zustimmen wollen. Der Gemeinderat wollte ihn bei 118 belassen, weil er schon im letzten Jahr um sechs Prozentpunkte erhöht worden war. Auf Antrag der Finanzkommission stimmte die Gemeindeversammlung im November dann doch einer erneuten Erhöhung um vier Prozentpunkte zu. Gegen diesen Beschluss wurde allerdings das Referendum ergriffen.

Die Stimmbürger der neu fusionierten Gemeinde Reitnau müssen über ihre Gemeindeordnung abstimmen. Das dürfte mehr oder weniger Formsache sein; die Gemeindeversammlung hat schon Ja gesagt, die Verfassung muss aber obligatorisch an die Urne.

Abgeblasen ist der für kommenden Sonntag geplante Urnengang hingegen in Auenstein. Dort wäre ebenfalls eine Gemeindeordnungs-Änderung an die Urne gekommen. Eine – mittlerweile vom Kanton abgewiesene – Beschwerde gegen die Gemeindeversammlungs-Vorlage hat die Sache aber so weit verzögert, dass die Abstimmung nun erst im Mai über die Bühne gehen kann.