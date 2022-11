Budget Küttigen rechnet mit einem kleinen Minus für 2023 Das Bevölkerungswachstum bringt zusätzliche Steuern. Aber Energiekosten, Teuerung und Grossprojekte belasten das Budget der Gemeinde Küttigen.

Der Küttiger Spittel. Michael Küng / AAR

Küttigen hat vielleicht den stabilsten Steuerfuss der Region. Per 2005 wurde er auf 103 Prozent festgelegt und auf 2018 hin nur um 3 Prozentpunkte gesenkt, weil dies im Rahmen des Steuerabtauschs mit dem Kanton so gefordert war. Und auch für 2023 hält Küttigen an den 100 Prozent fest.

Für wie lange noch, steht allerdings in den Sternen: Es kommen riesige Ausgaben für Schul- oder schulnahe Gebäude auf die Gemeinde zu, ausserdem sollen Strassen saniert werden. Ammann Tobias Leuthard sagte unlängst: «Bis und mit Budget 2024 rechnen wir sicher weiterhin mit einem Steuerfuss von 100 Prozent. Danach werden wir diskutieren müssen, ob es Anpassungen braucht.»

Für kommendes Jahr geht das Budget 2023 von einem kleinen Minus – 82'000 Franken – aus. Im Budget 2022 waren es über 270'000 Franken Minus. «Im Rahmen des Budgetprozesses konnte das mutmassliche Defizit beträchtlich auf ein akzeptables Niveau reduziert werden», teilt der Gemeinderat mit.

Der Personalaufwand, bereits per 2022 um 1,5 Prozent gestiegen, geht nun nochmals 3,1 Prozent rauf und beträgt voraussichtlich 5,8 Mio. Franken. Für den Sach- und übrigen Betriebsaufwand sind gesamthaft 4,1 Millionen Franken budgetiert (Budget 2022: 3,4 Mio.). «Die markante Zunahme von 23 Prozent begründet sich im Wesentlichen mit den höheren Energie- und Projektierungskosten und der Durchführung eines Jugendfestes», teilt die Gemeinde mit.

Beim Transferaufwand (Entschädigungen und Beiträge an Gemeinwesen und Dritte) werde ein Zuwachs von 4,5 Prozent auf 13,6 Mio. Franken erwartet. «Das Aufwandwachstum ist hauptsächlich auf die Auslagerung der Mandatsführung im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz zurückzuführen», so die Mitteilung. Dies macht nun die Stadt Aarau.

Immerhin sieht es auf Einnahmenseite soweit gut aus: Bei den Steuern geht der Gemeinderat aufgrund des Bevölkerungswachstums (der Bezug neuer Überbauungen in Rombach dürfte rund 300 bis 400 neue Einwohnende bringen) von einem Gemeindesteuerertrag in der Höhe von 21 Mio. Franken aus. Trotz Einbussen durch die Steuergesetzrevision.

Die Investitionsrechnung sieht laut Mitteilung überdurchschnittliche Nettoinvestitionen von 7 Mio. Franken vor. Die grössten Ausgaben betreffen die beginnende Sanierung der Deponie Ritzer (4,5 Mio. Franken) und die Sanierung der Richtung Gehren führenden Brandackerstrasse (0,46 Mio. Franken). Die Selbstfinanzierung beträgt 2 Mio. Franken. «Der daraus resultierende Finanzierungsfehlbetrag von 5 Mio. Franken kann mit dem vorhandenen Nettovermögen gedeckt werden», so die Mitteilung.