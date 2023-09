Buchvernissage «Geschichten, die niemanden kalt lassen»: Aarauer Filmemacher schreibt über Schicksale fremder Personen Der Aarauer Filmemacher Roger Gloor veröffentlicht sein erstes Buch «Wer bin ich eigentlich?». Darin erzählt er die Geschichten anderer Menschen, wie sie sich in den schönsten und schwierigsten Zeiten ihres Lebens zurechtgefunden haben.

Was bewegt die Menschen wirklich? Diese Frage stellte sich der Aarauer Filmemacher Roger Gloor immer wieder. Als Porträtfotograf hat er schon unzählige Personen abgelichtet. Irgendwann wollte er mehr über seine Fotomodelle wissen. Und begann, Fragen zu stellen.

Der Aarauer Filmemacher Roger Gloor. Bild: zvg

Daraus entstanden sind 30 Geschichten über Menschen, wie sie sich in den schönsten und schwierigsten Zeiten ihres Lebens zurechtgefunden haben. Diese veröffentlicht Gloor nun unter dem Pseudonym Alexander Rodshtein. Das Buch mit dem Titel «Wer bin ich eigentlich?» bietet 300 Seiten voller Liebe, Trauer, Freundschaften, Verluste und innerer Zufriedenheit.

Es gebe weder Ratschläge noch Urteile ab, sondern erzähle auf authentische Art und Weise von Erlebnissen, die Menschen als ihre prägendsten betrachten. «Es sind Geschichten entstanden, die niemanden kalt lassen», sagt der Autor.

Crowdfunding macht das Buch möglich

Das Buch ist Gloors Herzensprojekt. Er ist verantwortlich für Inhalt, Layout, Druck, Preis und Vermarktung. Die Erstauflage beträgt 1000 Bücher. Dafür benötigte der Aarauer 20’000 Franken. Drei Viertel davon sammelte Gloor mit Hilfe eines Crowdfundings. Die restlichen 5000 Franken finanzierte er aus der eigenen Tasche. Das habe dem jungen Autor zusätzliches Selbstvertrauen gegeben, dass seine Buchidee auch bei den Leuten ankommt.

Gloor trat in der Vergangenheit vor allem mit seinen Videos in Erscheinung. Vor vier Jahren begann der gelernte Elektroingenieur zu den Porträtfotos, die er so gerne schoss, kurze Geschichten über die jeweilige Person zu schreiben – «The 7 Memories» war geboren. Ein Projekt, bei dem er unerzählte Lebensgeschichten sichtbar macht.

Der Kurzfilm «Aus der Komfortzone» von Roger Gloor aus dem Jahr 2019. Video: YouTube/Alexander Rodshtein

Vorerst publizierte der 32-Jährige die literarischen Werke auf seiner Website. Die Idee, ein Buch zu schreiben, kam rund zwei Jahre später. Mittlerweile hat Gloor mit rund hundert Menschen über ihr Leben gesprochen. Er fand sie über sein persönliches Netzwerk und mit Aufrufen in den sozialen Medien.

Es sei erstaunlich, wie viele Menschen bereit seien, ihre Geschichte zu teilen. «Mich hat fasziniert, wie sehr persönliche Gespräche entstanden sind», sagt Gloor. Die Bewegendsten gibt es ab Oktober in «Wer bin ich eigentlich?» zu lesen. Das Buch ist für 47 Franken erhältlich. Die Vernissage findet am Dienstagabend in Buchs statt.