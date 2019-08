Das klingt paradox, vielleicht auch ein bisschen nach Himmelfahrtskommando. Fischer sagt, er wolle einfach unbedingt ein neues Stadion für den FC Aarau. Aber er müsse ehrlich sein und sagen: «Ich spüre, wie das Projekt im Torfeld Süd an Rückhalt in der Bevölkerung verliert. Deshalb unterstütze ich, dass mit der Initiative die Suche nach Alternativen angestossen wird, eben beispielsweise bei uns in Buchs.

Das Stadion und die vier Türme kämen im Torfeld ganz nah an Buchser Siedlungsgebiet zu stehen. Trotzdem hat es seit 2017, als die Hochhäuser zum Thema wurden, keine Buchser Partei für nötig gehalten, sich öffentlich dazu zu äussern. «Die Menschen in den angrenzenden Quartieren fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Ich bin nicht nur FCA-Fan, sondern auch gewählter Volksvertreter.»

Um 15.30 Uhr steht Reto Fischer in der Aarauer Markthalle und seufzt. Er ist gekommen für ein Video-Interview mit dieser, weil er das Bedürfnis hat, sich zu erklären. Fischer hat aufgehört, die wütenden Nachrichten und Anrufe zu zählen, die ihn seit dem Morgen erreicht haben. Darunter ein Rüffel aus dem Aarauer Rathaus. Auch am Cupspiel am Sonntag wird sich Fischer wohl einiges anhören müssen. Mit dem Shitstorm habe er gerechnet, sagt der Buchser Einwohnerrat, und doch sei er enttäuscht darüber, dass gewisse Leute so engstirnig seien. Immerhin habe er auch einiges an Zuspruch erhalten. Doch kaum jemand traue sich, dies öffentlich zu tun.

Die unendliche Geschichte des Aarauer Stadions