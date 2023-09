Buchs Wann kommt das nächste grosse Strassenprojekt? Die Aarauer- und Mitteldorfstrasse in Buchs soll aufgewertet werden. Das Kantonsstrassenprojekt kostet die Gemeinde viel Geld. Nun ist der Terminplan konkret.

Mitteldorfstrasse Buchs. Bild: Nadja Rohner

Der Buchser Gemeinderat beantragt eine Steuerfusserhöhung von 108 auf 118 Prozent – wegen vieler anstehender Grossinvestitionen. Einerseits in Schulraum, andererseits aber auch in Strassen. Hier hat Buchs nicht sonderlich viel mitzureden, die grossen Brocken sind Kantonsstrassenprojekte (innerorts), bei denen die Gemeinde ihren per Dekret bestimmten Anteil zu leisten hat. Dazu gehört der grosse Ausbau der Achse Buchserstrasse-Bavaria-Tramstrasse, der nun schon ein Jahr im Gange ist. Aber auch die komplette Umgestaltung von Aarauer- und Mitteldorfstrasse. Sie ist in der Aufgaben- und Finanzplanung der Gemeinde mit 3,4 Millionen Franken eingetragen. Für eine neue Strassenbeleuchtung, die vollständig zulasten der Gemeinde geht, sind gesamthaft weitere rund 240’000 Franken eingestellt.

Das Umgestaltungsprojekt wird, vor allem für den mässig gepflegt wirkenden Bereich Aarauerstrasse (abwertend auch «Little Istanbul» genannt), eigentlich im Sinne einer Aufwertung des Raumes herbeigesehnt. Obschon die Kosten die Gemeindekasse belasten würden. Wann immer man sich in Buchs nach dem Stand der Projektierung erkundigt, wird mit einem Seufzen Richtung Aarau gezeigt – der Kanton sei im Lead, und da gehe es nicht vorwärts.

Auf Anfrage der AZ heisst es nun, das Kantonsstrassenprojekt habe «aufgrund von zusätzlichen Abklärungen eine Verzögerung erfahren», so Projektleiter Markus Kissling, der auch für den laufenden Ausbau Tramstrasse/Buchserstrasse zuständig ist. Aber es gibt nun immerhin einen konkreteren Zeitplan: Die Fertigstellung der Pläne werde noch bis Ende 2023 dauern. Das heisst: Voraussichtlich kann der Einwohnerrat im Frühling oder Sommer 2024 über den Kredit befinden. Dieser muss anschliessend noch an die Urne, das würde dann Herbst. «Entsprechend wird die öffentliche Auflage der beiden Teilprojekte im 2025 stattfinden», so Kissling. «Anschliessend folgen Einwendungsbehandlung, Projekt-Gutheissung, Landerwerbsverfahren, Ausführungsplanung, Baumeistersubmission bevor dann, wenn alles klappt, im 2027 mit den Bauarbeiten gestartet werden kann.»