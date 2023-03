Buchs Verein «Bärenplatz für alle» kämpft für ein Ja zur Umgestaltung – SVP will notfalls für ein Referendum Unterschriften sammeln Die geplante Neugestaltung des Bärenplatzes vor dem Gemeindesaal Buchs ist nicht gratis zu haben. Kann sich die Gemeinde das Projekt leisten? Der Verein «Bärenplatz für alle» ist überzeugt, dass sich die Investition lohnt.

Der Bärenplatz liegt brach, seit hier Anfang der 1990er-Jahre das Restaurant Bären abgerissen wurde. Bild: Hubert Keller

An der Einwohnerratssitzung vom Dienstagabend dürften sich für einmal etwas mehr Zuschauer einfinden als sonst: Das Buchser Parlament stimmt über einen Kredit ab, der das Gesicht eines zentralen Orts der Gemeinde verändern wird. Für 1,42 Mio. Franken soll der Bärenplatz umgestaltet werden. Die SVP wird allerdings beantragen, die Umsetzung des Projekts zu verschieben – es sei sowohl punkto Investitions- als auch späterer Betriebskosten «aktuell nicht tragbar».

So soll der Platz künftig aussehen. Bild: zvg

Für den Fall, dass der Rat das anders sieht, wird die SVP beantragen, den Kredit per fakultativem Referendum an die Urne zu bringen. In einer Medienmitteilung vom Freitag kündigte die Partei an, das Projekt, welches «eine schwere Last für die Dorffinanzen» sein werde, «notfalls mit Unterschriften» vors Volk bringen zu wollen.

Es hatte bereits einmal eine Referendumsabstimmung zum Bärenplatz gegeben: 2017, als die Gemeinde das Areal an einen Investor verkaufen wollte. Jene, die damals dagegen gekämpft hatten, gründeten später den Verein «Bärenplatz für alle». Als Reaktion auf die SVP-Anträge schreiben dessen Vorstandsmitglieder Heidi Niedermann und Marius Fedeli in einem Brief an die AZ: «Wann endlich ist der richtige Zeitpunkt für eine Realisierung eines seit Jahren gewünschten zentralen Begegnungsplatzes?»

Mit dem Umgestaltungsprojekt soll der Zugang zur Suhre erleichtert werden. Bild: zvg

Das vorliegende Projekt koste etwas, die bestehende Schuldenlast werde dadurch nicht kleiner und die Baulandparzelle könne bis auf weiteres nicht mehr als Renditeobjekt dienen, heisst es in dem Schreiben weiter. Dieser Tatsachen sei sich der Vereinsvorstand bewusst. Dennoch setze er sich «überzeugt und mit Herzblut» für ein Ja ein – «weil wir mit der geplanten Umgestaltung eine nachhaltige wertvolle und zukunftsgerichtete Perle im Zentrum unseres Dorfes gewinnen».

Seit Jahren liege der Bärenplatz brach, und warte darauf, belebt zu werden, so Niedermann und Fedeli weiter. «Uns graut vor dem Gedanken, einmal mehr Jahre warten zu müssen, bis ein vor langer Zeit abgegebenes Versprechen zur Schaffung eines zentralen Begegnungsplatzes realisiert wird, zumal bereits jetzt viel Geld in die Erarbeitung investiert wurde und alle Interessierten sich an der Projekterarbeitung beteiligen konnten.»

Partizipationsprozess und Bevölkerungsumfrage «haben das grosse Interesse vieler Buchserinnen und Buchser an einem für Jung und Alt attraktiven und nutzbaren Platz im Herzen unseres Dorfes bewiesen». Sie könnten sich auch vorstellen, schreiben Heidi Niedermann und Marius Fedeli, «dass durch das Sammeln von Spendenbeiträgen (z. B. für Bäume, Parkbänke etc.) die Gestaltungskosten etwas reduziert werden könnten».