Buchs Velofahrerin nach Kollision mit Auto verletzt - der Lenker leistet keine Hilfe und fährt davon In Buchs kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Fahrradlenkerin. Ohne sich um die verletzte Fahrradlenkerin zu kümmern, fuhr die lenkende Person weg.

In Buchs kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Fahrradlenkerin. (Symbolbild) Keystone

Es kam zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Fahrradlenkerin in Buchs, auf der Lenzburgerstrasse, in Richtung Aarau. Wie die Kantonspolizei bekannt gibt, fuhr eine 58-jährige Fahrradlenkerin am Donnerstag um 7 Uhr von Buchs.

Auf Höhe der Liegenschaft Nr. 15 wurde sie von einem weissen Peugeot touchiert. Infolgedessen stürzte sie von ihrem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Ohne sich um die gestürzte Fahrradlenkerin zu kümmern, fuhr die lenkende Person, in allgemein Richtung Aarau, weg.

Personen, welche Angaben zum unbekannten weissen Peugeot machen können, werden gebeten, sich mit der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) in Verbindung zu setzen.

