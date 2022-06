Buchs Unter dem Motto «Wenn ich einmal gross bin» setzen sich die Kinder am Jufe-Umzug für eine saubere Umwelt und Frieden ein Das erste Buchser Jugendfest seit der Auflösung der Kreisschule Buchs-Rohr präsentierte einen farbenfrohen Mottoumzug

Verschiedene Berufe wurden am Umzug von den Kindern vorgestellt. Markus Christen

Ganz schön viel Material tragen die Kinder durch das Dorf. Ziegelsteine, Maurerkellen und sogar ein Mauerstück, Giesskannen, riesige Kochlöffel, überdimensionierte Glühbirnen und nicht zuletzt ein Heer an Baggern. Ganz schön viel Material tragen sie durchs Dorf und ganz viele schöne Ideen.

Verkleidet sind die Kindergartenkinder, die Schülerinnen und die Schüler aus Buchs als Ärzte und Architekten, als Lernfahrer und als Polizisten, als Stars und Sternchen. Sie halten selbstbemalte Schilder in die Luft, auf denen für eine saubere Umwelt geworben und auf Frieden gehofft wird. Und sie führen ausgefallene und kreative Basteleien und Bauten mit sich. Darunter grosse Wasserspritzen, die den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern am Strassenrand eine kleine Abkühlung bringen, oder eine ausgeklügelte Seifenblasenmaschine.

Schülerinnen und Schüler werben für Frieden und eine saubere Umwelt. Markus Christen

Unter dem Motto «Wenn ich einmal gross bin» fand am Samstagmorgen der Umzug des Buchser Jugendfestes statt. Unter den erfreuten und motivierenden Blicken von Eltern und Verwandten und Dorfbewohnern führte die Laufroute vom Schulhaus Risiacher über die Oberdorf- und die Mitteldorfstrasse bis zur Brauerei und von dort zum Festzelt auf der Gysimatte. Angeregt vom Festmotto offenbarten die Schüler ihre Berufswünsche. Die Klassen reflektierten aber auch allgemein über das Erwachsenwerden und regten den Gedanken an, dass dafür ein starkes Fundament ebenso förderlich ist wie eine bunte Fantasie und das Kultivieren der kreativen Fähigkeiten.

11 Bilder 11 Bilder Impressionen vom Jugendfest Buchs . Markus Christen / Aargauer Zeitung

Organisation in Eigenregie

Vier Jahre sind seit dem letzten Jugendfest in Buchs vergangen. 2018 feierte die Schule noch im Kreis der Kreisschule Buchs-Rohr, die aber im selben Jahr aufgelöst respektive in die Kreisschule Aarau-Buchs überführt wurde. In der Folge, so rekapitulierte Gemeindepräsident Urs Affolter in seiner Festansprache im Anschluss an den Umzug, habe die Gemeinde entschieden, das Jugendfest in Eigenregie im Dreijahresrhythmus auszutragen, damit eine schöne Tradition erhalten bleiben könne. Das Organisationskomitee unter dem Präsidium von Vize-Gemeindepräsident Anton Kleiber habe sich ein Jahr lang mit der Festvorbereitung beschäftigt, nachdem der Anlass im letzten Jahr noch hatte verschoben werden müssen.

«Einige traditionelle Elemente der vergangenen Jugendfeste hat das OK übernommen, anderes ist neu. So befindet sich etwa das Festzentrum in diesem Jahr beim Gemeindesaal», sagte Urs Affolter und ergänzte: «In meinen Augen ist die Neukonzeption ein Erfolg.» Auf das Jugendfestmotto, so der Gemeindepräsident weiter, seien verschiedene Blickwinkel möglich. «Das Grosswerden und die Berufswahl sind Themen, die die Schüler natürlich beschäftigen. Aber auch die Gestaltung einer biodiversen, menschenfreundlichen Umwelt für eine lebenswerte Zukunft wird mit dem Motto angesprochen. Dafür können wir alle etwas tun.»

Nach der Ansprache des Gemeindepräsidenten präsentierte die Dorfjugend im Gemeindesaal ein buntes Bühnenprogramm mit Musik und Tanz. Bereits am Freitagabend unterhielten die musikalischen Vereine aus Buchs und der Umgebung das Publikum mit einem klangvollen Programm.