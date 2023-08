Buchs SVP kritisiert Dividendenauszahlung der Eniwa Das Unternehmen solle die Gewinne nutzen, um Preise von Produkten, in denen sie eine Monopolstellung hat, abzufedern, fordert die SVP Buchs. Dies nach der Ankündigung von erneuten Strompreiserhöhungen durch die Eniwa.

Die Eniwa hat ihren Hauptsitz in Buchs, Hauptaktionärin ist aber die Stadt Aarau. Mathias Förster

Anfang Woche hat Versorgerin Eniwa die Strompreise für 2024 bekannt gegeben. Wie andernorts wird es auch im Raum Aarau happige Preiserhöhungen geben. In der Grundversorgung kostet der Strom neu 35,89 Rappen pro Kilowattstunde (Rp./kWh) im Hochtarif, aktuell sind es 30,6 Rappen. Im Niedertarif steigt der Ansatz von 25,75 auf 30,38 Rp./kWh.

Das hat nun die SVP Buchs zu einem politischen Vorstoss veranlasst: In einem Postulat fordert die Ortspartei den Gemeinderat auf, «bei der Eniwa und der Stadt Aarau zu intervenieren, dass diese in Zukunft allfällige Gewinne und Dividenden nutzt, um die Preise von Produkten mit Monopolstellung zu verringern».

Samuel Hasler schreibt namens der Fraktion, die Eniwa habe in den vergangenen Jahren «wiederholt Gewinne und Dividenden in Millionenhöhe erwirtschaftet». Da sich 95,37 Prozent der Aktien im Besitz der Stadt Aarau befänden, seien die Dividenden in die Stadtkasse geflossen. Auch Buchs besitzt Eniwa-Aktien - immerhin steht die Firma auf Buchser Boden - aber nur wenige.

«Während sich die Stadt Aarau über Einnahmen in Millionenhöhe freuen kann und auch die Bevölkerung von Aarau profitiert, müssen Kunden in den verbleibenden Eniwa-Gemeinden sich erneut mit Preiserhöhungen auseinandersetzen», so Hasler. Es sei «mehr als fragwürdig, wieso eine Unternehmung, welche dank staatlichem Monopol Gewinne erzielt, Millionen Dividenden auszahlen kann». Die SVP fordert nun, dass die Eniwa allfällige Gewinne nutzt, «um Produkte, in welcher sie keiner Konkurrenz ausgeliefert ist, günstiger zu machen».