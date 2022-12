Buchs SVP-Einwohnerrat Samuel Hasler brachte Hilfsgüter zur Ukraine: «Flucht erhält eine andere Bedeutung, wenn man es live sieht» Spontan half der Buchser Parlamentarier, der sonst einen strengen Kurs in Sachen Asyl fährt, als Fahrer aus und brachte Hilfsgüter nach Polen an die Grenze zur Ukraine. Auf dem Rückweg nimmt er eine Familie mit. Der AZ erzählt Samuel Hasler, was er erlebt hat.

Der Buchser Einwohnerrat Samuel Hasler (r.) brachte zusammen mit Bruno Kissling Hilfsgüter für die ukrainischen Flüchtlinge an die Grenze. Auf dem Rückweg nehmen sie eine flüchtende Familie mit.

Er stehe gerade auf einer Raststätte zwischen Nürnberg und Stuttgart, sagt Samuel Hasler am Telefon. Der Buchser Einwohnerrat, Orts- und Bezirkspräsident der SVP ist auf dem Rückweg aus dem polnischen Przemysl, hat die letzten Tage fast nur hinter dem Steuer verbracht, um Hilfsgüter aus der Schweiz an die ukrainisch-polnische Grenze zu fahren.

Hasler erzählt: «Die Verlobte eines Kollegen ist Ukrainerin, deshalb hat er einen Spendenaufruf gemacht. Weil so viel zusammenkam, suchte er Fahrer, die mit Lastwagen und Kleintransportern das Material an die Grenze bringen können. Am Montagmorgen rief er mich an – und mein Arbeitgeber, die Autogrill AG, gab mir spontan zweieinhalb Tage frei, sodass ich bereits am Montagnachmittag losfahren konnte.» Im Gepäck: Kleider, Lebensmittel, Tiernahrung und andere wichtige Güter, verstaut auf den heruntergeklappten Sitzen des Neunplätzers.

In Przemysl fuhren Hasler und seine Begleiter zu einem grossen Einkaufszentrum mit Parkplatz, ein sogenannter «Hub», wo Helfer und Flüchtlinge zusammenkommen.

«Man muss sich das ein bisschen wie das Wynecenter vorstellen», erzählt er. «Nur, dass ein riesiges Chaos herrscht. Die Flüchtlinge übernachten in den leergeräumten Ladengeschäften; auf Notlagern am Boden. Es gibt Essensstände mit Suppe, Tee oder Würsten. Wir haben mit einem deutschen Notarzt geredet, der mit Helfern einen Sanitätsstand betreut. Entlang eines etwa 200 Meter langen Wegs stehen die Sammelstellen für die einzelnen Hilfsgüter, man kann sie dort einfach abladen. Cars und Busse, aber auch Taxis und Privatpersonen stehen bereit, um Menschen mitzunehmen.»

Auf dem Rückweg nahmen Hasler und sein Begleiter eine Familie aus Kiew – drei Frauen und ein Baby – mit:

Sie haben Verwandtschaft in der Westschweiz, bei denen sie unterkommen. Vorgängig ist der Kontakt zur Familie via Social Media entstanden. «Im Einkaufszentrum in Przemysl haben wir versucht, noch weitere Mitfahrende zu finden – es gab dort Helfer, die mit Megafonen herumgelaufen sind und Mitfahrgelegenheiten anpriesen. Wir fanden jedoch niemanden für die freien Plätze – die meisten Flüchtlinge wollten in Polen bleiben, oder sie gehen nach Deutschland. Mein Eindruck ist, dass sie damit rechnen, in einigen Wochen wieder zurückkehren zu können, deshalb möchten sie in der Nähe bleiben. Dauerhaft umsiedeln will offenbar kaum jemand.»

Man hört es Hasler am Telefon an, dass ihn das, was er in den letzten Tagen erlebt hat, nicht kaltlässt. «Was Krieg für Auswirkungen hat, was Flucht heisst – das erhält eine andere Bedeutung, wenn man es live sieht und nicht nur im Fernsehen», sagt er.

Der aufstrebende Jungpolitiker hat bisher ganz im Sinne seiner Partei einen strengen Kurs in Sachen Asyl und Sozialhilfe gefahren. Unter anderem verlangte er die Schliessung des Asyl-Erstaufnahmezentrums Casa Torfeld in Buchs. Werden die Erfahrungen, die er nun gemacht hat, seinen politischen Kurs ändern? Hasler sagt dazu weder Ja noch Nein, sondern: «Die SVP hat den Grundsatz, dass Hilfe vor Ort geleistet werden muss. Wenn ein Krieg ausbricht, Millionen auf der Flucht sind und die Nachbarländer dadurch völlig überfordert, dann müssen wir unseren Beitrag leisten, auch im Sinne unserer humanitären Tradition. Und hier, ein paar Autostunden von der Schweiz entfernt, ist die Hilfe vor Ort für uns möglich.»