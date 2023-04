Buchs Reservestoff ist ausgegangen: Am Galaabend wird die neue Uniform präsentiert Zu ihrem 160-Jahre-Jubiläum erhält die Harmoniemusik Buchs eine neue Einheitskleidung. Aber nicht nur, weil das Alter der Uniform zugesagt hat.

Die petrolgrüne Uniform ist die fünfte in der Geschichte er Harmoniemusik Buchs. zvg

Es sind nicht nur das Alter und Abnützungserscheinungen, die einer Vereinsuniform zusetzen können. Diese kann ihr Ablaufdatum auch erreichen, weil schlicht kein Reservestoff mehr vorhanden ist, um Neumitglieder in Einheitskleidung einzupassen. Womit, alles in allem, der Zustand der Uniform der Harmoniemusik Buchs so ziemlich auf den Punkt gebracht ist.

Bereits seit einem Vierteljahrhundert präsentieren sich die Musikantinnen und Musikanten aus Buchs in auffälligem Petrolgrün. Es handelt sich dabei um die fünfte Uniform der Vereinsgeschichte. Doch nun soll, aus genannten Gründen, ein neuer Anzug her. Und welch besseren Moment gibt es, um die neue Bekleidung der Öffentlichkeit vorzustellen, als ein Geburtstagsfest?

Am 9. und 10. Juni feiert die Harmoniemusik Buchs mit einem zweitägigen Festanlass ihr 160-jähriges Bestehen. Und am Galaabend vom Freitagabend, bei dem die Gäste mit einem 3-Gang-Menü kulinarisch verwöhnt werden, enthüllt das Korps seine neue uniforme Umhüllung.

Grosszügige Gemeinde

150'000 Franken durften die 32 aktiven Vereinsmitglieder von gewerblichen und privaten Sponsoren entgegennehmen. Damit werden insgesamt 40 neue Uniformen sowie Reservestoff für 15 weitere Uniformen beschafft. «Die Sponsorensuche lief ganz zu Beginn etwas harzig an, man hat gemerkt, dass dem Gewerbe die vergangenen zwei Coronajahre noch in den Knochen stecken», sagt Vereinspräsident Peter Ris. «Sehr zuvorkommend zeigten sich die Gemeinde Buchs und die Ortsbürgergemeinde.»

Mit der Bestätigung, dass die Finanzierung der neuen Uniform gelingt, machte sich die eigens gegründete Uniformenkommission an ihre Arbeit. Der Kontaktaufnahme mit den drei verbleibenden Herstellerfirmen in der Schweiz folgte der Gang durch die verschiedenen Showrooms und die aufwendige Zusammenstellung einer Auswahl an Prototypen, die schliesslich den Vereinskameraden vorgestellt wurden.

«Dank eines Fragekatalogs wusste die Kommission einigermassen genau, was der Verein von der neuen Uniform erwartet», so Peter Ris. «Die Entscheidung fiel dann auch relativ eindeutig aus.» Während das Korps also bereits heute weiss, mit welcher Uniform sie ab dem Sommer auftreten wird, muss sich die Öffentlichkeit noch bis zum Jubiläumsfest gedulden.

Derweil bilden Uniform und Jubiläumsfest nicht die einzigen Neuigkeiten, welche die Harmoniemusik zu verkünden weiss. Nach der Kündigung des Dirigenten Markus Geiser haben die Vereinsmitglieder einen neuen Dirigenten gewählt, der sein Amt im August antreten, dessen Namen die Harmoniemusik aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben wird.