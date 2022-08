Buchs Per Schnitzeljagd Lehrberufe vorstellen – der Buchser Buxtrail ist eröffnet Im Rahmen seines 100-jährigen Bestehens hat der Buchser Gewerbeverein eine Berufsschau in Form einer Schnitzeljagd auf die Beine gestellt. An jedem Posten sind Rätsel zu lösen, die mit einem Lehrberuf zusammenhängen.

Die Schnitzeljagd des Buchser Gewerbeverbands, der Buxtrail, wurde am 24. August eröffnet. zvg

Vor bald einem Jahrhundert hat sich das Buchser Gewerbe zu einem Verein zusammengeschlossen. An der diesjährigen Gewerbeausstellung, der BUGA 22, die vom 28. bis und mit 30. Oktober stattfindet, wird auch dieses Jubiläum gefeiert. Die Feierlichkeiten begannen jedoch schon zuvor, mit einer Gewerbeversammlung im Stile der 1920er-Jahre, einer Ausstellung im Dorfmuseum mit Thema «100 Jahre Gewerbeverband» und nun auch einem kreativen und innovativen Projekt für die Berufsbildung.

Zusammen mit der Buchser Illustratorin und Grafikdesignerin Iris Aleit kam der Vereinsvorstand rund um den Präsidenten Daniel Bachmann auf die Idee, eine Schnitzeljagd durchs Dorf auf die Beine zu stellen. Im Unterschied zu einer normalen Schnitzeljagd gilt es beim Buxtrail jedoch nicht bloss, von Posten zu Posten zu laufen und jeweils Rätsel zu lösen; jede der insgesamt 16 Tafeln im Dorf befindet sich bei einem Unternehmen, das Lehrstellen anbietet und die Gelegenheit gleich nutzt, einen Lehrberuf detailliert vorzustellen. Aleit:

«Die Lehrbetriebe haben uns mitgeteilt, dass es oft schwierig ist, Lehrstellen zu besetzen.»

Zum einen, weil die Jugendlichen nicht wissen, welche Lehrstellen in ihrer Umgebung angeboten werden oder weil sie sich zwar mit ihrem Lehrberuf auseinandergesetzt haben, sich aber über dessen Sonnen- und Schattenseiten nicht im Klaren waren. Deshalb sind auf den Tafeln, die Aleit und ihr Projektteam soweit möglich bei regionalen oder sogar Buchser Lieferanten haben herstellen lassen, auch schöne und weniger schöne Seiten aufgeführt.

Mit dem Fahrrad dauert der Trail laut Aleit etwa zwei Stunden, zu Fuss dürften es ein bisschen mehr sein. Er kann aber jederzeit unterbrochen und später weitergeführt werden. Die Rätsel benötigen immer Eigenschaften, die man im zukünftigen Lehrberuf mitbringen sollte, oder beinhalten zumindest ein Thema oder einen Werkstoff des Betriebs.

Und so führt der Buxtrail einmal quer durchs Dorf, beginnt bei der Hoch- & Tiefbau Aarau/Buchs AG am Pulverweg und endet an einem Ort, der hier aus Gründen der Spannung ungenannt bleiben soll. Doch fertig ist aber dann auch nicht, so Aleit: «An der BUGA 22 Ende Oktober wird es eine kleine Fortsetzung geben.» Und auch eine Preisverleihung, denn unter allen Teilnehmenden, die ein Foto am Ende des Trails geknipst und eingeschickt haben, werden unter anderem Gutscheine für Kinos, Escape-Room-Gesellschaftsspiele und weitere Preise verlost.

Hauptsponsor des Buxtrails ist die Helvetia-Versicherung, erklärt Daniel Bachmann: «Die Helvetia hat das Projekt durch einen namhaften Betrag überhaupt erst ermöglicht.» Ohne die tatkräftige Unterstützung ihres Teams, das freiwillig und ehrenamtlich in der Freizeit daran arbeitete, wäre der Trail allerdings nicht möglich gewesen, fügt Aleit an. Und nun gelte es, so Bachmann, den Buxtrail an die Zielgruppe zu bringen, nämlich an Kinder und Jugendliche, die kurz vor der Berufswahl stehen. Bereits am Mittwochmorgen habe eine Schulklasse den Trail als eine Art Pilotgruppe absolviert, fügt Aleit an:

«Gewisse fanden die Rätsel zu schwer, andere zu einfach, doch allen hat es Spass gemacht.»

Im November, wenn das Wetter für Schnitzeljagden im Aussenbereich zu garstig wird, werden auch die Buxtrail-Tafeln wieder abmontiert und eingelagert. Sowohl Aleit als auch Bachmann können sich gut vorstellen, sie im nächsten Jahr wieder hervorzuholen, so Bachmann: «Vielleicht sogar mit Unternehmen, die in diesem Jahr noch nicht dabei sind.»