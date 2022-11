Buchs Offiziersgesellschaft Aarau organisiert sicherheitspolitischen Grossanlass mit prominenter Beteiligung Unter anderem hält der Chef des Militärischen Nachrichtendienstes des Bundes ein Referat am öffentlichen Anlass vom Mittwoch in Buchs.

Die sicherheitspolitische Weltlage hat sich dieses Jahr mit dem russischen Überfall auf die Ukraine schlagartig verändert. Laurent Gillieron

Die Offiziersgesellschaft Aarau führt am Mittwoch, 16. November, um 18.30 Uhr im Eniwa-Gebäude an der Industriestrasse 25 in Buchs den diesjährigen öffentlichen «Sicherheitspolitischen Grossanlass» (Sipol) durch. Was bedeutet die neue Ausgangslage für die Schweizer Armee? Ist die vom Parlament verabschiedete schrittweise Budgeterhöhung auf 1 Prozent des Bruttoinlandprodukts gerechtfertigt? Diese Fragen sollen – unter anderem – geklärt werden.

Am Anlass werden zwei Inputreferate gehalten: Brigadier Daniel Krauer, Chef Militärischer Nachrichtendienst, wird die veränderte Bedrohungslage für die Schweiz erläutern. Anschliessend wird Brigadier Benedikt Roos, Chef Armeeplanung, die geänderte strategische Ausrichtung der Armee als Folge seiner Planung vorstellen.

An der anschliessenden Podiumsdiskussion unter der Leitung von Urs Leuthard, Leiter Bundeshausredaktion SRF, nehmen teil: Nationalrat Mauro Tuena (SVP), Präsident Sicherheitskommission des Nationalrats; Nationalrätin Franziska Roth (SP), Mitglied Sicherheitskommission; Matthias Zoller, Generalsekretär Swiss ASD (Aeronautics, Security, Defence Industry von Swissmem); Jonas Heeb (Grüne), Sekretär Gesellschaft Schweiz ohne Armee. (az)