Im März 2021 hatte Reto Bianchi (GLP) ein Postulat eingereicht, in dem er forderte, dass der Gemeinderat die Auslagerung der kommunalen Sammelstellen an private Unternehmen prüfe. «Da wir in Buchs zwei Sammelhöfe (Recycling-Höfe) von Privaten haben, ist es wenig sinnvoll, einen eigenen Sammelhof für Separat- & Wertstoffabfälle zu führen und zu unterhalten», schrieb Bianchi. Wie der Gemeinderat nun orientierte, sei er daran, entsprechende Verhandlungen zu führen. Es dauere aber noch einen Moment.