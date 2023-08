Buchs «Mitte»-Gemeinderat Tony Süess hört auf und seine Nachfolgerin stünde schon bereit Seit 2014 ist Tony Süess der Finanzminister von Buchs. Nun möchte er mehr Zeit für Anderes haben. Seine Partei, die «Mitte», portiert Denise Zeller Xenaki (55).

«Mitte»-Gemeinderat Tony Süess tritt ab. Bild: Fabio Baranzini

Der Buchser Gemeinderat besteht seit vielen Jahren nur aus Männern. Doch vielleicht nicht mehr lange. Denn wie die «Mitte» bekannt gibt, demissioniert ihr Gemeinderat Tony Süess. «Nach zehn intensiven Jahren habe ich mich nun aus persönlichen Gründen entschlossen, aus dem Gemeinderat zurückzutreten», sagt Süess gemäss Medienmitteilung.

«Ich habe gemerkt, dass ich für mich persönlich mehr Freiräume schaffen möchte. Es gibt einige Aktivitäten, welche ich künftig wieder vermehrt ausüben will.» Und: «Ich habe mich sehr gerne im Gemeinderat für die Buchser Bevölkerung engagiert. Als Ressortvorsteher Finanzen und Steuern war es mir immer ein zentrales Anliegen, dass der Buchser Bevölkerung trotz angespannter Finanzlage ein ausgewogenes Budget vorgelegt werden konnte.»

Die Demission erfolgt, sobald die Nachfolge gewählt ist. Und wenn es nach der «Mitte» geht, wird Süess durch Denise Zeller Xenaki abgelöst. Der 55-jährigen Pflegefachfrau werden schon lange Gemeinderatsambitionen nachgesagt. Sie wohnt seit 2009 in Buchs, war Kreisschulrätin bis 2021 und seit 2019 Einwohnerrätin. «Zudem engagiert sie sich als Co-Präsidentin in der Kulturkommission für ein lebendiges kulturelles Angebot für die Buchser Bevölkerung», so die «Mitte».

Denise Zeller Xenaki. Bild: Zvg

«Denise Zeller Xenaki hat aufgrund ihrer sehr engagierten und konstruktiven Arbeitsweise und der langjährigen politischen Erfahrung beste Voraussetzungen für die Mitwirkung im Gemeinderat. Mit ihrer Nomination bietet Die Mitte Buchs der Stimmbevölkerung zudem die Möglichkeit, den Gemeinderat durch eine Frau zu ergänzen», sagt Hans Peter Fricker, Präsident von Die Mitte Buchs, gemäss der Medienmitteilung.

Andere Parteien haben noch keine Kandidaturen für den freiwerdenden Sitz bekannt gegeben. Aber es ist zu erwarten, dass es noch welche geben wird. Denn der Gemeinderat besteht heute aus zwei Freisinnigen (Präsident Urs Affolter und Vizepräsident Anton Kleiber), dem abtretenden Tony Süess aus der «Mitte», Joel Blunier von der EVP und dem Parteilosen, aber dem linken Spektrum zuzuordnenden Reto Fischer.

Der SP war es bei den letzten beiden Wahlen nicht gelungen, einen Sitz zu holen. Sie ist aber, mit der integrierten Grünen Barbara Fäh, die aktuell stärkste Fraktion (10 Sitze). Die SVP (9 Sitze im Einwohnerrat) hat ihren Gemeinderatssitz bei den letzten Gesamterneuerungswahlen verloren. Allerdings müsste sie mit einer erfahrenen Frau antreten, um nun eine Chance zu haben. Und da käme lediglich Sandra Meier-Jaisli in Frage. Die «Mitte», die ihren Gemeinderatssitz verteidigen will, hat insgesamt vier Einwohnerratssitze, gleich viele wie die Grünliberalen. Die EVP besetzt fünf Parlamentssitze, die FDP acht.