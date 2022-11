TeleM1

Buchs Kein Verzicht trotz Strommangel: Bäcker Marc Jaisli plant Solar-Weihnachtsbeleuchtung Auch dieses Jahr sollen wieder zehntausend Lichter den Buchser Nachthimmel erleuchten. Der Bäcker Marc Jaisli will auf seinen alljährlichen Weihnachtsbaum auch in Zeiten von Strommangel nicht verzichten.

«Ich will eine Weihnachtsbeleuchtung. Ich will unseren Kunden etwas zurückgeben. Eine Weihnachtsbeleuchtung ist für mich etwas schönes», erklärt der Bäcker Marc Jaisli. Zehntausend Lichter erleuchten deshalb auch dieses Jahr wieder den Nachthimmel von Buchs. Und das in Zeiten von Strommangel?

Weihnachtslicht kommt aus Solarpanel

«Ich produziere den Strom seit diesem Jahr zu hundert Prozent mit einem Solarpanel», erklärt der Bäcker aus Buchs. Nun wollen auch andere nicht mehr komplett auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Wer? Das sehen Sie im Video.