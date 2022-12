Buchs Jugendtreff soll umziehen – aber nicht wegen eines Problems mit den Nachbarn Die Jugendarbeit ist nicht glücklich über die Aussage des Gemeinderats, es habe aufgrund von Emissionen Probleme mit der Nachbarschaft gegeben. Der geplante Umzug habe andere Gründe.

Der Jugendtreff der Jugendarbeit in Buchs befindet sich heute an der Mitteldorfstrasse. Nadja Rohner

Das Jugendtrefflokal an der Mitteldorfstrasse Buchs ist zur Neuvermietung ausgeschrieben. Der zuständige Gemeinderat, Vizepräsident Anton Kleiber, hatte dies schon in der Einwohnerratssitzung angekündigt. Gegenüber der AZ bekräftigte er Ende November den beabsichtigten Wechsel und begründete dies damit, dass es wegen der Lärmemissionen Probleme mit den Nachbarn gegeben hätte.

Die Jugendarbeit Suhr-Buchs-Gränichen ist nicht glücklich über diese Aussage. Sie schreibt in einer Stellungnahme: «Mit den Nachbarn sind wir in einem kontinuierlichen Austausch, es kann von einer gut funktionierenden Zusammenarbeit gesprochen werden. Die Jugendliche haben auf alle Beteiligten Rücksicht genommen.» Vielmehr suche die Jugendarbeit in Buchs einen neuen Standort und möchte gerne umziehen, damit mehr Platz für die Jugendlichen vorhanden ist und die Öffnungszeiten erweitert werden können.

Der aktuelle Standort biete keine optimalen Voraussetzungen für eine «offene Jugendarbeit», obwohl die Lage zentral sei und regelmässig viele Jugendliche vorbeikämen. «Von einem neuen Standort erhoffen wir uns, dass wir mehrere Räume für unterschiedliche Bedürfnisse einrichten und die Treffzeiten erweitern können. Die Jugendlichen sollen dabei partizipativ miteinbezogen werden, sodass sie ihren Freizeitort mitgestalten können. Mit Öffnungszeiten am Freitagabend könnte auch den älteren Jugendlichen ein Raum zur Verfügung gestellt werden. Zum 25-jährigen Jubiläum der Jugendarbeit Suhr-Buchs-Gränichen im Jahr 2023 wäre dieser Umzug ein grosser Meilenstein und ein toller Mehrwert für die Jugendlichen aus der Gemeinde Buchs.»

Ein möglicher neuer Standort, der diese Wünsche erfüllt, steht bereits zur Diskussion. Noch ist es aber nicht zur Vertragsunterzeichnung gekommen. «Wir hoffen, dass die Gespräche im neuen Jahr weitergeführt und zu einem positiven Abschluss gebracht werden können», sagt Vizegemeindepräsident Anton Kleiber.