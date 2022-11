Buchs Jugendtreff muss umziehen, weil die Jugendlichen zu laut sind Der Jugendtreff Buchs, betrieben von der Jugendarbeit Suhr-Buchs-Gränichen, muss umziehen. Ein neues Domizil ist schon gefunden. Im alten war es zu Problemen mit den Nachbarn gekommen.

Der Jugendtreff der Jugendarbeit in Buchs braucht ein neues Domizil, weil es zu Nutzungskonflikten mit der Nachbarschaft kommt. Bild: Nadja Rohner

Die «Jugendarbeit Suhr Buchs Gränichen» (JASB) braucht einen neuen Raum für den Jugendtreff Buchs. Dieser befindet sich heute an der Mitteldorfstrasse, im Erdgeschoss des «Brauerei»-Areals neben dem Restaurant Mediterran. Dass eine neue Lösung her muss, deutete der für das Ressort Jugend zuständige Gemeinderat Anton Kleiber schon an der letzten Einwohnerratssitzung an.

Grund dafür sind die Emissionen. «Der Jugendraum zieht erfreulicherweise relativ viele Jugendliche an, die während der Öffnungszeiten rein und raus gehen», so Kleiber zur AZ. «Dabei sind sie manchmal recht laut, was ja auch in Ordnung ist. Aber es führt zu Friktionen mit dem Restaurant gleich nebenan und mit den Anwohnerinnen und Anwohnern. Vor allem im Sommer gab es Reklamationen.»

Das Jugendtreff-Lokal ist deshalb aktuell zur Neuvermietung ausgeschrieben. Die Kündigungsfrist beträgt ein Jahr, die Gemeinde hofft aber, möglichst rasch einen neuen Mieter stellen zu können und dann aus dem Vertrag raus zu sein. «Wir haben einen neuen Raum in Aussicht, der mehr Platz böte, weniger kosten würde und wo die Jugendlichen auch laut sein dürften», so Anton Kleiber, verrät aber noch nicht, wo dieses neue Domizil ist. Nur so viel: «Es steht leer, wir könnten relativ schnell einziehen.»