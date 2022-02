Buchs Im Sommer feiert Buchs Jugendfest: «Wir haben das Thema über die letzten zwei Jahre immer etwas am Köcheln gehalten» Der Gemeinderat hat das Jugendfest zwar aus dem Budget gekippt, der Einwohnerrat bewilligte es trotzdem. Nun ist das OK mit der Organisation beschäftigt.

Das letzte Jugendfest der Kreisschule Buchs-Rohr. Nadja Rohner / AAR

Eigentlich hatte der Buchser Gemeinderat die 100’000 Franken für ein Jugendfest ja aus dem Budget 2022 gestrichen, nachdem es auch so schon ein happiges Minus vorsah. Das nächste Jugendfest sollte erst 2023 stattfinden, also ganze fünf Jahre nach dem letzten – normal wäre ein Dreijahresturnus. Aber der Einwohnerrat entschied einstimmig, den Betrag wieder einzustellen. «Mich hat das gefreut», sagt Anton Kleiber. Der Vizegemeindepräsident ist innerhalb des Gemeinderats für die Jugendfest-Organisation verantwortlich. Obwohl der Einwohnerrat erst im Oktober beschlossen hat, dass doch ein Jugendfest durchgeführt werden soll – für das OK ist das nicht zu kurzfristig. «Wir haben das Thema über die letzten zwei Jahre immer etwas am Köcheln gehalten», erzählt Kleiber.

Mittlerweile steht das Datum: Vom 17. bis zum 19. Juni 2022 soll das Fest stattfinden, hauptsächlich rund um den Gemeindesaal. Während aller drei Tage steht auf dem Bärenplatz ein Lunapark. Die Gysistrasse wird halbseitig zum Parkieren genutzt. Der Hauptfestplatz, wo das Zelt steht, befindet sich neben dem Parkplatz des Gemeindesaals, auf der Wiese. Hier ist am Freitagabend ein Beizlifest geplant, eine Art Jugendfest-Vorabend. Die Buchser Musikformationen sollen unter dem Arbeitsmotto «So klingt Buchs» ein abendfüllendes musikalisches Programm bieten, während die Vereine Beizli betreiben. «Sechs bis sieben Zusagen haben wir bisher», sagt Anton Kleiber. «Letztes Mal waren es über zehn – ich gehe nicht davon aus, dass es so viele werden.» Nicht nur wegen Corona, sagt er, sondern auch, weil manche Vereine tendenziell viele ältere Mitglieder haben, die den Aufwand nicht stemmen möchten.

Vizegemeindepräsident Anton Kleiber Fabio Baranzini

Am Samstag soll der traditionelle Jugendfestumzug stattfinden – auf der üblichen Route. Die Kinder stehen im Zentrum. Das Motto «Wenn ich mal gross bin» zielt auf den Berufswunsch ab – das kann ganz träumerisch passieren, etwa bei den Kleineren. Oder dann konkret: Der Gewerbeverein Buchs wird mit der Oberstufe zusammenarbeiten, um das Thema Berufslehre, Ausbildung und Gewerbe konkret aufzunehmen. Wie genau das aussehen wird, ist noch offen.

Nach dem Umzug findet der offizielle Festakt im Gemeindesaal statt, während im Festzelt der Festbetrieb weiterläuft. Im Gemeindesaal sollen voraussichtlich auch einige Darbietungen von Schülerinnen und Schülern stattfinden. Die Schule macht ausserdem einen Spielnachmittag für die Unter- und Mittelstufe. Noch ist offen, ob die Schule auch ein eigenes Beizli betreiben wird – das wird unter anderem mit zwei Schülerinnen diskutiert, die als Delegierte des Schülerparlaments an der Jugendfest-Organisation mitbeteiligt sind.

Am Samstagabend soll im Festzelt die Harmoniemusik Buchs spielen. «Es soll ein Abend des gemütlichen Zusammensitzens sein, das ist auch der explizite Wunsch der Vereine», so Anton Kleiber.

Am Sonntag wird es nur noch den Lunapark geben, dann ist das Jugendfest 2022 auch schon wieder zu Ende.