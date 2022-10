Buchs «Hier können die Kinder die Hände in die Erde stecken»: Die «Gysimatte» wird dank Schülerprojekt zum Naturparadies In der Projektwoche haben die Sechstklässler Hecken gepflanzt, Kies herumgekarrt und Steine geschleppt. Das alles, damit sich kleine Lebewesen im Umfeld des Schulhauses Gysimatte wohlfühlen. Dafür lohnt sich auch der Muskelkater.

Elin, Alyah, Moritz und Laurin stehen auf der «Mondlandschaft». Daneben die neu eingepflanzten Hecken. Nadja Rohner

30 Tonnen Kies. Eine gewaltige Menge. So viel haben die beiden sechsten Primarschulklassen der Buchser «Gysimatte» diese Woche von A nach B bewegt; dazu dicke Steine und Asthaufen. Für die Themenwoche «Natur Pur» hatten sich die Lehrerinnen an den Natur- und Vogelschutzverein (NVV) gewandt – ob man nicht ein gemeinsames Projekt realisieren könnte? Vorstandsmitglied Verena Tüscher, die schon öfter mit Schulen zusammengearbeitet hat, war sofort mit im Boot: «Wir fanden es sinnvoll, das Schulareal biodiverser zu gestalten. Wenn die Schülerinnen und Schüler jeweils Insekten durchnehmen, werden sie rund ums Schulhaus kaum fündig. Da lässt sich mit einfachen Massnahmen noch viel erreichen.»

Tüscher freut sich, dass sie mit dem Projekt auf viel Wohlwollen gestossen ist. Sei es bei der Ortsbürgergemeinde respektive dem Forst, verschiedenen Abteilungen der Einwohnergemeinde oder den Lieferanten von Kies (Aarekies) und Frühblühern (Dinkel Garten), die ihre Ware gesponsert oder zu einem Spezialpreis beigesteuert hatten. Das Gesamtbudget lag bei 7000 Franken, auch der NVV hat etwas beigesteuert.

Die Kinder beim Pflanzen der Hecken. Zvg

Die Schülerinnen und Schüler sind am Freitagmorgen zwar nass und dreckig, aber offenbar sehr zufrieden mit ihrem Werk. Sogar ein Medienteam wurde gebildet, das nicht nur eigene Berichte geschrieben hat (siehe unten), sondern auch die AZ über das Gelände führt. «Drei Tage haben wir draussen gearbeitet», erzählt Alyah. «Aus der alten Kugelstossanlage wurde eine Mondlandschaft mit Hecken, die wir selber gepflanzt haben», berichtet Elin. «Hier darf man spielen und buddeln», ergänzt Laurin. Das ganze Kies hatten sie selber vom Ablageplatz heranschaffen müssen. «Sicher über 100 Garetten», sagt jemand, oder vielleicht seien es auch 300 gewesen.

Wie viele Schubkarrenladungen es nun waren, ist nicht mehr eruierbar. Sicher ist: Es gab Muskelkater. Zvg

Entlang des Zauns stehen ebenfalls neue Pflanzen, «eine Naschhecke», präzisiert Laurin. An verschiedenen Orten auf dem Schulgelände liegen nun Wurzelstöcke und Baumstämme. Sie sind Horte für Insekten. «In den Steinhaufen hier werden Salamander leben, in den Asthaufen Vögel», erklärt Elin. Noch nicht sichtbar sind die Frühblüher wie Tulpen, Krokusse, Schneeglöggli und Märzenbecher, die als Zwiebeln unter der Erde auf ihren grossen Auftritt im 2023 warten. Beim Pflanzen durften auch andere Klassen mithelfen.

Der Forst hat für die hohe Steintreppe, die zum UG der Turnhalle führt, Holzstücke gesägt. «Eine Igeltreppe», erklärt Moritz, «der Hauswart musste oft Igel hier von Hand hochtragen, weil sie nicht mehr raus kamen.»

So sieht die Igeltreppe aus. Nadja Rohner

Verena Tüscher sagt, sie würde das Projekt sofort wieder durchführen. «Mir gefällt besonders, dass die Kinder draussen sind, die Hände in die Erde stecken und so einen Bezug zur Natur aufbauen können. Hier können auch einmal die Kinder, die vielleicht sonst nicht die besten Noten haben und deren Stärke eher in der körperlichen Arbeit liegt, ihre Skills einsetzen.»

Die Schülerinnen und Schüler im Medienteam der Projektwoche haben auch selber Texte verfasst. Hier sind sie:

Alyah Khobzaoui (11):

Wir, die Gysimatte und das Alte Schulhaus, haben in der diesjährigen Themenwoche das Thema Natur Pur. Die 6b und wir (6a) wollten den Pausenplatz der Natur näher bringen und hatten viel vor … Am Montagmorgen hat ein grosser Lastwagen zwei grosse Steinhaufen auf den Fussballplatz gekippt, die mussten wir (6a) und die 6b hinten auf die alte Kugelstossanlage bringen, dort haben wir eine Mondlandschaft aus Steinen hergerichtet und eine Hecke eingepflanzt. Hinter der Gysimatte haben wir ebenfalls ein paar Büsche gepflanzt. Am Dienstag waren wir mit der 6b wandern auf die Gisliflue, bis ganz nach oben, die Aussicht war toll. Dann sind wir von Biberstein an der Suhre entlang zurück. Ich war froh, als ich zu Hause ankam. Am Mittwoch haben wir wieder an den Steinhaufen geschaufelt. Neben den neu gepflanzten Büschen haben ein paar Kinder einen Haufen aus grossen Steinen gemacht, damit sich kleine Tierchen dort verstecken können. An der Rennbahn haben wir noch mehr Heckenbüsche angepflanzt. Am Donnerstag waren die beiden sechsten Klassen im Buchserwald. Wir sahen auf dem Weg zwei Rehe, die an uns vorbeirannten. Mit drei Förstern haben wir verschiedene Bäume eingepflanzt, danach haben wir mit der 6b die Plätze getauscht, waren im Grüebli und durften zwei Stunden spielen. Nach dem Mittag hatten wir einen OL (Orientierungslauf) gemacht. Der OL war den Vitaparcours entlang, bei jeder Station war eine Frage, die Antwort mussten wir auf ein Blatt Papier schreiben. Am Freitag hat es am Anfang ein bisschen geregnet, wir waren trotzdem draussen und haben den Rest der Steinhaufen weggeschaufelt. Kurz vor der Pause haben uns die gleichen Förster wie am Donnerstag fünf Stücke von Stämmen diagonal durchgesägt, um Igelrampen zu erhalten, weil es bei uns in einer Art Treppe runtergeht. Viele Igel fallen runter und schaffen es nicht mehr hoch. Als es dann stärker begann zu regnen, sind wir reingegangen. In der letzten Stunde haben wir dann endlich den Rest der Steinhaufen weggeschafft.

Das Forstamt war für den Bau der Igeltreppe vor Ort. Zvg

Elin Schneider (11):

Die Klassen der Gysimatte und des Alten Schulhauses Buchs hatten das Thema Natur Pur. Da das Arbeiten viel Spass machte und auch gut lief, wurden am Montag mit Hilfe der Lehrer und Verena Tüscher (Leiterin des Gartenkind Buchs) schon die ersten Bäume und Büsche gepflanzt. Aber auch die ehemalige Kugelstossanlage wurde nicht vergessen, dort wurde am Nachmittag eine Mondlandschaft aus Steinen hergerichtet und Büsche für eine Hecke gepflanzt. Bei der Weitsprungbahn wurden auch noch ein paar kleine Büsche hingestellt, die später eingepflanzt werden sollten. Am Dienstag waren die sechsten Klassen auf der Gisliflue. Das Wandern ging mehrere Stunden, dafür hatte man von ganz oben eine tolle Aussicht. Leider war es schnell wieder zu Ende. Das Zurückwandern war sehr anstrengend, es gab aber noch ein paar Zwischenstopps, das hat allen gutgetan. Am Mittwoch ging die Arbeit wieder los. Als Erstes wurde aus den Steinhaufen (die seit Anfang Woche auf dem Pausenplatz liegen) die Mondlandschaft weiter gemacht. Bei der Weitsprungbahn wurden nun die Pflanzen auch noch eingepflanzt. Hinter der Gysimatte wurde ein Haufen mit Steinen gemacht, dort können dann kleinere Tierchen leben. Am Donnerstag gingen die beiden sechsten Klassen der Gysimatte in den Wald. Drei sehr nette Förster zeigten ihnen, wie man Bäume einpflanzt und wie man bestimmte Bäume schützt. Dies tat die 6a, während die 6b gespielt hat. Nach zwei Stunden wurde dann gewechselt. Spielen konnte man im Buchserwald beim Grüebli. Auf dem Weg dorthin konnte man zwei Rehe sehen, die im Unterholz spielten. Nach dem Mittagessen gab es einen OL über den Vitaparcours. Leider war der Tag sehr schnell zu Ende und es ging schon wieder zurück. Am Freitag haben die beiden Klassen die beiden Steinhaufen fertig geschafft und die Mondlandschaft sieht toll aus. Bei der Gysimatte 2 wurde der Steinhaufen für die Tierchen fertig. Neben dem Steinhaufen bildete sich ein Asthaufen, wo Vögel nisten und Igel Winterschlaf halten können. Für die Igel, die immer wieder die grosse Treppe hinunterkugeln und nicht mehr hochkommen, waren die drei Förster so nett, Igeltreppen zu machen, damit die Igel auch aus eigener Kraft hinaufklettern können.