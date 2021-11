Buchs Geborgenheit, Platz für die Jugend oder viel freie Fläche? Drei Vorschläge für die Gestaltung des Buchser Bärenplatzes liegen vor, die Bevölkerung kann nun das Siegerprojekt auswählen. Rund hundert Personen wählten am Samstag aus den zehn Vorschlägen ihre Favoriten aus.

Wie soll der Bärenplatz mitten in Buchs künftig aussehen? Nadja Rohner (21.5.2017)

Wie soll der Bärenplatz in Buchs zukünftig aussehen? Wer könnte ihn nutzen und wie? Diese Frage stellte sich der Gemeinderat und wollte, nachdem 2017 der Verkauf des Areals in einer Referendumsabstimmung abgelehnt worden war, die Bevölkerung in die Entscheidungen mit einbeziehen. Die Bevölkerung sollte Projekte für die Nutzung und Gestaltung des Platzes erarbeiten. Insgesamt gingen zehn Vorschläge ein, die am Wochenende im Gemeindesaal der Öffentlichkeit präsentiert wurden.

Zehn Teams mit vielen Ideen

«Ich bin überwältigt», sagte Gemeindeammann Urs Affolter. «Einerseits vom Engagement der Teams und ihren Ideen, andererseits vom Interesse der Bevölkerung.» Rund hundert Personen nahmen an diesem Anlass teil und wählten aus den zehn Vorschlägen ihre Favoriten aus.

Die verschiedenen Projekte werden eingehend diskutiert. Sibylle Haltiner

Die eingereichten Projekte wurden vorab in drei Gruppen eingeteilt: Vier Konzepte sehen einen eher geringen Eingriff vor, je drei lassen in der Mitte einen freien Raum beziehungsweise nutzen den gesamten Platz. Aus jeder der drei Gruppen wird das Projekt, welches von den Anwesenden die meisten Stimmen erhalten hat, weiterverfolgt.

«Suhrebalkon», «Treffpunkt Buchs» und «Willkommen»

«Suhrebalkon» schwang bei den Vorschlägen mit geringem Eingriff obenaus. Es sieht vor, mit Bäumen und Hecken den Bärenplatz zur Strasse hin abzuschliessen. Der Platz selbst bliebe bekiest und begrünt, bei Bedarf könnte er befahren werden. Als neues Gebäude soll ein Pavillon entstehen, der innen und aussen Sitzplätze für eine Gastronomie bietet.

Das Team «Suhrebalkon» mit Lucia Schnüringer, Michael Kradolfer, Werner Schenker, Ella und Marie Schnüringer (von links). Sibylle Haltiner

«Das zentrale Element unseres Projekts ist die Öffnung zur Suhre hin», erklärte Michael Kradolfer. «Zudem hat vielen Leuten gefallen, dass der Gehweg über den Platz führt und nicht der Strasse entlang.»

Aus der «Randbespielung» genannten Gruppe, die in der Mitte des Platzes freien Raum lässt, holte das Team «Treffpunkt Buchs» die meisten Stimmen. Rings um eine Freifläche sollen ein Bistro, eine Bühne, eine allwettertaugliche Pergola sowie eine kleine Arena entstehen.

Eliane Dyens, Barbara Tommasini und Heidi Niedermann (von links) haben das Projekt «Treffpunkt Buchs» erarbeitet. Sibylle Haltiner

«Unser Projekt ist sehr flexibel, es lässt Platz für mobile Lösungen und Begegnungszonen», erklärten Eliane Dyens, Barbara Tommasini und Heidi Niedermann. Wichtig ist ihnen, dass ein Platz für die Jugendarbeit entsteht. «Zudem sehen wir eine Verbindung vom Gemeindesaal zum Bistro vor.»

Bereits 16-Jährige können mitbestimmen

«Willkommen» heisst das nominierte Projekt, das den ganzen Platz nutzen möchte. Das Terrain soll abgesenkt werden, ein Bistro mit Terrasse ist geplant, dazu eine Spielwiese mit Platzmöblierungen. Suhreufer und Bärenplatz sollen durch einen Gehweg verbunden werden.

Von Katrin Schenker, Monika Landmann und Jörg Kissling (von links) stammt das Projekt «Willkommen». Sibylle Haltiner

«Wir möchten ein Gefühl der Geborgenheit vermitteln», beschrieben Monika Landmann und Jörg Kissling ihr Projekt. «Der Pavillon kann verpachtet werden, und die Öffnung zur Suhre hin schafft eine schöne Situation. Zudem wird der Platz behindertengerecht gestaltet.»

In den nächsten Tagen sollen alle Buchserinnen und Buchser ab 16 Jahren die Möglichkeit erhalten, aus den drei nominierten Vorschlägen das Siegerprojekt auszuwählen, welches 2022 weiterverfolgt wird.