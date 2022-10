Buchs Erfolgreiche Buga: «Die Besucherzahl hat unsere Erwartungen massiv übertroffen» Die Gewerbeschau Buga in Buchs zog so viele Leute an, dass sogar ungeplanterweise eine Strasse gesperrt werden musste.

Die Buga habe Volksfestcharakter gehabt, so der OK-Präsident. Daniel Bachmann

Kurz nach dem offiziellen Ende der Gewerbeschau Buga war OK-Präsident Daniel Bachmann am Telefon «noch ganz in der Euphorie drin»: «Die Besucherzahl hat unsere Erwartungen massiv übertroffen, es war absolut hervorragend. Das Wetter hat uns voll in die Karten gespielt.» Es musste sogar unvorhergesehenerweise die Gysistrasse gesperrt werden, weil so viele Besucher dort parkieren wollten.

Rund 65 Aussteller wirkten an der Buga mit. Nadja Rohner

Bachmann resümiert: «Der Anlass hatte Volksfestcharakter. Mir ist vor allem auch die vielschichtige Kommunikation aufgefallen. Politik, Kunden, Besucher, Gewerbetreibende – überall haben sich spannende Gespräche ergeben.» Besonders freue ihn, dass auch die Vernetzung der Lernenden aus den Betrieben und der Oberstufenschüler, die am Samstagvormittag extra an die Buga kamen, gut klappte.

Volle Tische an der Buga Daniel Bachmann

Und die nächste Buga? «Nach dem 5-Jahres-Rhythmus wäre sie 2027», sagt Bachmann. Ideen wären da. Aber es brauche neue Köpfe im OK: «Esther Frey und ich werden es sicher nicht noch einmal machen, das war ja nicht unsere erste Buga.»